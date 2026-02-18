الأربعاء 18 فبراير 2026

بلغت حقينات السدود الواقعة بجهة سوس-ماسة، إلى غاية يوم الأربعاء 18 فبراير، ما مجموعه 406,089 ملايين متر مكعب، مسجلة بذلك نسبة ملء بلغت 54,8 في المائة، وفق ما أفادت به وكالة الحوض المائي لسوس-ماسة.

وتعكس هذه الأرقام تحسنا ملحوظا في الوضعية المائية على المستوى الجهوي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، التي تميزت بعجز مطري مرتبط بتوالي سنوات الجفاف.

وساهمت التساقطات المطرية المسجلة مؤخرا، في تعزيز احتياطات أهم المنشآت المائية بالجهة.

وفي هذا السياق، بلغ معدل ملء سد أهل سوس 99,4 في المائة (4,631 ملايين متر مكعب)، فيما وصل سد يوسف بن تاشفين إلى نسبة 49,7 في المائة (148,300 ملايين متر مكعب)، حسب المصدر ذاته.

كما بلغت احتياطات سد إمي لخنك 5,887 ملايين متر مكعب (60,3 في المائة)، في حين سجل سد أولوز 89,070 ملايين متر مكعب (100,1 في المائة).

أما بالنسبة لسد المختار السوسي، فقد بلغت الحقينات 4,220 ملايين متر مكعب (10,06 في المائة)، بينما سجل سد الدخيلة 0,141 ملايين متر مكعب (70,5 في المائة).

من جهة أخرى، ارتفعت احتياطات سد مولاي عبد الله إلى 89,490 ملايين متر مكعب (98,8 في المائة)، في حين بلغت 56,637 ملايين متر مكعب (28,5 في المائة) بسد عبد المومن بإقليم تارودانت.

(ومع: 18 فبراير 2026)