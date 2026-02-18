ورشات تحسيسية لفائدة التلاميذ بإقليم طاطا تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية

الأربعاء 18 فبراير 2026

جرى يوم الأربعاء بطاطا، تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة التوعوية والتحسيسية بثانوية المختار السوسي الإعدادية .

وتهدف هذه المبادرة المنظمة من طرف المديرية الإقليمية للسلامة الطرقية بطاطا، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطاطا، ومصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية بالإقليم، إلى تعزيز الوعي بمخاطر حوادث السير وترسيخ ثقافة السلامة الطرقية لدى مختلف الفئات العمرية، لاسيما الناشئة، باعتبارها ركيزة أساسية في نشر السلوكيات السليمة والمسؤولة.

وتضمن برنامج هذه التظاهرة تنظيم ورشات تحسيسية همت، على الخصوص، ورشة لاختبار نيل الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية، وورشة للرسم تناولت موضوع السلامة الطرقية، حيث أبدع التلاميذ في التعبير عن تصوراتهم حول سبل الوقاية من حوادث السير وأهمية احترام قانون السير.

كما تميزت بتنظيم ورشات تطبيقية لفائدة التلاميذ، جرى خلالها تدريبهم على كيفية العبور الآمن للطريق، والتعرف على مختلف إشارات المرور، والالتزام بقواعد السير، وذلك عبر محاكاة واقعية لمواقف يومية في الفضاء الطرقي.

وتم، بالمناسبة، تقديم عروض توعوية استعرضت معطيات وإحصائيات حول حوادث السير وأبرز أسبابها، مع تسليط الضوء على سبل الوقاية منها، والتأكيد على ضرورة احترام قانون السير من طرف السائقين والمشاة على حد سواء.

وبالموازاة مع ذلك، شهد الحفل توزيع مجموعة من الخوذات الواقية على عدد من مستعملي الدراجات النارية، في مبادرة تروم التحسيس بأهمية ارتداء الخوذة كإجراء وقائي يساهم في الحد من خطورة الإصابات وحماية الأرواح، انسجاما مع الجهود الوطنية الرامية إلى تقليص عدد ضحايا حوادث السير، خاصة في صفوف هذه الفئة.



(ومع: 18 فبراير 2026)