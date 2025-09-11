الخميس 11 شتنبر 2025

تنظم جمعية أبي رقراق، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 شتنبر الجاري، الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وستعرف المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل مشاركة عشرة أفلام تمثل أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا والعالم العربي.

وتتنافس للظفر بجوائز الفيلم الروائي الطويل، كل من أفلام "طحالب مرة" لإدريس شويكة (المغرب)، و"تيمبي تامبا" لآداما بينيتا سو (السنغال، فرنسا)، "ماناس" لماريانا بريناند (البرازيل، البرتغال)، "القمر" لكوردوين أيوب (النمسا)، "حبيبي" لليليا إنغولفسدوتر (النرويج)، "عام الأرملة" لفيرونيكا ليشكوفا (جمهورية التشيك، سلوفاكيا، كرواتيا) ، "خيمة البالونات" لليو مياومياو (الصين)، "ريتا" لباز فيغا (إسبانيا) ،"الزيزان" لإينا فايس (ألمانيا، فرنسا) ،"فتيات الرغبة" لبرينسيا كار (فرنسا).

وستتبارى هذه الأعمال لنيل خمسة جوائز تتمثل في الجائزة الكبرى للمهرجان، جائزة لجنة التحكيم، جائزة أول عمل، بالإضافة إلى جائزتي أفضل دور نسائي وأفضل دور رجالي.

أما مسابقة الفيلم الوثائقي فتضم "قصة عائشة" لإليزابيث فيبيرت، تشن وانغ (كندا) ، "أنا وياك" لزهرة بنحمو، رومي مانا (المغرب، بلجيكا) ، "المدينة الأم" لميكي ريدلينغهايس، بيرلي جوبرت (جنوب إفريقيا)، "السور الصغير" لإيف دوشمان، (بلجيكا)، "نور عيني" لصوفي بريديي (فرنسا).

كما سيتوج المهرجان الأفلام القصيرة والطويلة المغربية التي صممت أو كتبت أو أخرجت أو أنتجت من قبل نساء، تتوج هذه النافذة ب"جائزة الجمهور الشبابي"، و"جائزة الضفة الأخرى" للفيلم المغربي الطويل الذي يتناول ويدافع عن القضايا الخاصة بالنساء.

علاوة على ذلك، سيتم منح جائزة "الجمهور الشبابي" للأفلام القصيرة والطويلة للأفلام المغربية المتنافسة في فئة "نافذة على الفيلم المغربي"، في حين سيتم منح جائزة الضفة الأخرى للفيلم المغربي الطويل الذي يتناول ويدافع عن القضايا الخاصة بالنساء.

ويتنافس على جائزة الجمهور الشبابي، الأفلام الروائية الطويلة المغربية ،"404.01" ليونس الركاب، "وشم الريح" لليلى التريكي، "البطل" لعمر لطفي، "حادة وكريمو" لهشام الجباري، "بنت الفقيه" لحميد زيان. أما في فئة الأفلام القصيرة المغربية فيتنافس كل من "ما وراء الأمواج" لآمنة فرحاتي، "إخوة الرضاعة" لكنزة التازي، "الضحية" لصفاء الحاجي، "أمم أمثالكم" لــ خولة الركراكي، "شخصيات" لليلى المصباحي. وتتكون لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة من رئيسة اللجنة ، المخرجة ساندرا كوغوت (البرازيل)، وكاتبة السيناريو والممثلة سناء العلوي (المغرب)، والممثلة تقلا شمعون (لبنان)، والمخرجة مريام يو. بيرارا (رواندا)، والمخرجة فاليري ماساديان (فرنسا). كما تضم لجنة التحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية، رئيسة اللجنة، المنتجة آني أوهايون-ديكل (المغرب) ، والمخرجة ناتيفيل بونتالييه (الغابون، بلجيكا)، والسيناريست ليتيسيا كوغلر (فرنسا). وتتكون لجنة تحكيم جائزة الجمهور الشبابي من رئيسة اللجنة، الممثلة سلوى زرهان والمخرجتين ﻧﺎدﻳﺔ ﺑﻮﺣﻴﺎدي وزبيدة الطالعي.

ويتضمن برنامج هذه الدورة ندوات فكرية، وتقديم مؤلفات، وعروض أفلام في الهواء الطلق بشراكة مع جماعة سلا ومؤسسة سلا للثقافة والفنون وجمعية أبي رقراق.

كما سيكرم المهرجان أربع شخصيات بارزة في مجال السينما والسمعي البصري، ويتعلق الأمر بالممثلة المصرية حنان مطاوع، والممثلتين المغربيتين سعاد نجار وفرح الفاسي، والصحافية المغربية صباح بنداوود.

ويؤكد المنظمون أن المهرجان يطمح إلى دعم المكتسبات الدستورية التي تعمل فعاليات المجتمع المدني على تفعيلها باستمرار، سعيا إلى تجاوز بعض الإشكالات التي تحظى بنقاش عمومي واسع، والمتعلقة بحقوق المرأة والمساواة والإنصاف.

(ومع: 11 شتنبر 2025)


