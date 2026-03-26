الخميس 26 مارس 2026

مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، بدعوة من السيدة ميلانيا ترامب، السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المغربية، اليوم الأربعاء بالبيت الأبيض بواشنطن، في قمة التحالف العالمي من أجل الأطفال "معا نبني المستقبل" Fostering the Future Together".

وتهدف مبادرة "معا نبني المستقبل"، بشكل أساسي، إلى تحسين رفاهية الأطفال، وتعزيز استقلاليتهم في العصر الرقمي، بفضل التعليم والابتكار والتكنولوجيا.

وفي مستهل هذه القمة، التي تخللتها كلمة ترحيبية تلاها رجل آلي، ألقت السيدة ميلانيا ترامب كلمة أكدت فيها أنه في عالم يعرف تحولا عميقا بفضل الذكاء الاصطناعي على الخصوص، فإن مهمة التحالف الجديد ستتمثل في تمكين الأطفال من وسائل العمل بفضل التكنولوجيا والتعليم، داعية كافة البلدان والمؤسسات الشريكة إلى اتخاذ مبادرات ملموسة في ختام هذه القمة الافتتاحية.

وفي هذا الصدد، دعت بشكل خاص إلى تنظيم اجتماعات إقليمية، والتعاون مع القطاع الخاص، وتسهيل الولوج إلى التكنولوجيا لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة، ووضع تشريعات مبتكرة لحماية الأطفال، وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء.

وفي مداخلة لها خلال هذا اللقاء، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، أن المملكة المغربية تشيد بالقيادة المستنيرة للسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، لإطلاقها هذا التحالف بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن المغرب يتشرف بالمشاركة في هذا التحالف، الذي يجسد رؤية مشتركة.

وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء إن "إعداد أطفالنا للعصر الرقمي ليس مجرد واجب وطني فحسب، بل هو مسؤولية عالمية مشتركة"، مضيفة أنه "يتحتم علينا العمل معا الآن، وإلا فإن الفجوة القائمة بين أولئك الذين يجنون ثمار التكنولوجيا وأولئك الذين يتخلفون عن الركب، ستتسع أكثر فأكثر".

واعتبرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، في هذا الصدد، أن التكنولوجيا يجب أن تعمل على تعزيز تمكين الأشخاص، والحد من أوجه عدم المساواة، لا أن تزيد منها.

وأبرزت صاحبة السمو الملكي أن المملكة المغربية تلتزم، في إطار تحالف "معا نبني المستقبل" بتوسيع وتعزيز منصاتها الوطنية القائمة للحماية الرقمية، بالإضافة إلى تطوير برامجها الوطنية لمحو الأمية والشمول الرقميين.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، أن المملكة المغربية تبدي استعدادا كاملا، لتقاسم أفضل ممارساتها وتجاربها في مجال الحماية الرقمية للأطفال مع شركائها في القارة الأفريقية، وذلك بهدف تشجيع التعلم الجماعي وتوطيد أواصر التعاون الدولي.

وتميز هذا اللقاء، أيضا، بالكلمات التي ألقاها، على الخصوص، كل من السيدة بريجيت ماكرون (فرنسا)، وصاحبة السمو الشيخة اليازية بنت سيف آل نهيان (الإمارات العربية المتحدة)، والسيدة مارتا ناوروكا (بولندا)، والسيدة ماريسيل كوهين دي مولينو (بنما)، والدكتورة فاطمة مادا (سيراليون)، وفخامة غيرترود موثاريكا (مالاوي).

وفي ختام هذا اللقاء رفيع المستوى، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء صورة تذكارية مع السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تؤخذ لسموها صورة جماعية مع رؤساء الوفود المشاركة.

بعد ذلك، حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء حفل استقبال بالبيت الأبيض، أقامته السيدة ميلانيا ترامب، على شرف الشخصيات المدعوة.

وشكلت قمة التحالف العالمي من أجل الأطفال "معا نبني المستقبل"، التي تميزت بحضور ممثلين عن نحو أربعين دولة والعديد من الشركات الأمريكية الرائدة في مجال التكنولوجيا، مناسبة لتقديم الالتزامات الوطنية في هذا الشأن، وإطلاق التعاون الرسمي في إطار هذا التحالف.

(ومع: 25 مارس 2026)