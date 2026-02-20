الخميس 19 فبراير 2026

أعلنت السلطات المحلية بعمالة إقليم العرائش أنه أصبح بإمكان كافة سكان مدينة القصر الكبير العودة إلى منازلهم ابتداء من يوم الخميس 19 فبراير، وذلك على إثر استكمال التدخلات الميدانية التي باشرتها السلطات العمومية والمصالح التقنية المختصة بمختلف الأحياء والتجمعات السكنية بالمدينة، وبعد التحقق من تحسن الأوضاع وملاءمتها لشروط السلامة.

وأوضح بلاغ لعمالة إقليم العرائش أن السلطات المحلية بالإقليم تنوه، مرة أخرى، بمستوى الوعي الذي أبانت عنه ساكنة مدينة القصر الكبير خلال تنفيذ مختلف مراحل عملية العودة، مؤكدة على مواصلة التعبئة والتتبع الميداني لضمان استعادة السير العادي لمختلف مظاهر الحياة بالمدينة ونواحيها.

