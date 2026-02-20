الخميس 19 فبراير 2026

ذكر بلاغ لوزير الداخلية، أنه في إطار اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ستجرى عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2026 خلال الفترة الممتدة من يوم 2 مارس 2026 إلى غاية يوم 30 أبريل 2026.

وأوضح البلاغ أنه تبعا لذلك، وطبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالخدمة العسكرية، فقد عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، يوم الأربعاء 18 فبراير، اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، خصص لوضع المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2026.

وخلال هذا الاجتماع، قامت اللجنة المركزية المذكورة بتحديد المعايير الخاصة باستخراج العدد المطلوب من أسماء الشباب الذين يمكن استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية، انطلاقا من قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية التي أعدتها وزارة الداخلية.

وفي ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة، ستباشر عملية حصر قوائم الشباب الذين تم استخراج أسمائهم وتبويبها بحسب العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي. وستقوم مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات على صعيد مجموع التراب الوطني بطبع إشعارات الإحصاء وتسليمها إلى أصحابها.

وفي هذا الإطار، دعا وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون بإشعار الإحصاء أن يبادروا إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لعملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية: (www.tajnid.ma).

(ومع: 19 فبراير 2026)