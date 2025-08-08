فعاليات الدورة ال16 لمعرض الفرس للجديدة.. تنظيم المباراة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة في صنف "Title Show"

الاثنين 11 غشت 2025

تستضيف الدورة السادسة عشرة لمعرض الفرس للجديدة، يومي فاتح و2 أكتوبر 2025، بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، المباراة الدولية "Title Show" لجمال الخيول العربية الأصيلة.

وأبرز بلاغ للمنظمين أنه "في إطار فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الفرس للجديدة، يستعد المغرب لاحتضان حدث استثنائي في عالم الفروسية، يتمثل في تنظيم المباراة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة في صنف "Title Show"، تحت إشراف منظمة المؤتمر الأوروبي للخيول العربية (ECAHO)". وأشار البلاغ إلى أنه تم ترقية هذه المباراة هذه السنة إلى أعلى تصنيف تمنحه الهيئة، بعد أن كانت تنظم خلال الدورات الماضية في إطار صنف "أ"، مبرزا أن هذا الإنجاز يعد تتويجا لمسار من العمل الدؤوب على تطوير هذه المباراة، كما يعكس الإعتراف الدولي المتزايد بالمستوى الرفيع لمعرض الفرس للجديدة، حيث يحظى بهذا التصنيف عدد محدود من الدول مثل ألمانيا، إيطاليا، قطر، والإمارات العربية المتحدة، ما يجعل من المغرب وجهة بارزة على خارطة الفعاليات العالمية في هذا المجال.

وستصبح هذه المباراة محطة سنوية بارزة في أجندة الفعاليات الدولية المتخصصة في الخيول العربية، حيث ستعرف استقطاب خيول مرموقة من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب كبار المربين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وأكد المصدر ذاته، أن دور هذا الحدث لا يقتصر على التنافس فقط، بل يمثل منصة استراتيجية لسلسلة الخيول الوطنية، وإبراز صورة الخيول العربية الأصيلة بالمغرب كموروث ثقافي ومصدر فخر وطني. كما ستشكل هذه المباراة المرموقة فضاء لتبادل التجارب بين المربين والخبراء وعشاق الخيول العربية، ما يكرس موقع المملكة كفاعل مرجعي في تربية الخيول العربية على الصعيد الدولي.

وخلص البلاغ إلى أنه بهذا الإنجاز، يرسخ معرض الفرس للجديدة مكانته كحدث دولي يجمع بين التراث والابتكار والتجديد، في خدمة الفرس والفروسية.

(ومع: 11 غشت 2025)