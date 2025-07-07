الاثنين 7 يوليو 2025

عقدت يوم الاثنين 07 يوليوز، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة أكادير إداوتنان، لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة التعاونيات وإبراز دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي.

وشكلت هذه الاحتفالية، فرصة للنقاش المفتوح حول التحديات التي تواجه التعاونيات، والفرص المتاحة لتطوير أدائها، وكذا لتبادل التجارب الناجحة.

وبهذه المناسبة، تم تقديم عرض من طرف قسم العمل الاجتماعي، سلط الضوء على تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من خلال برامجها المتجددة، وعلى وجه الخصوص البرنامج الثالث "تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب"، الذي يعد رافعة أساسية لتقوية النسيج التعاوني والمقاولاتي على الصعيد المحلي، من خلال دعم مشاريع الشباب، وتوفير المواكبة والتكوين، وتعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي السياق ذاته، أبرز باقي المتدخلون، الآليات والبرامج المواك بة للتعاونيات، مع التأكيد على الأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسات في مجال التأطير، والمرافقة التقنية، وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشارت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة أكادير إداوتنان، فاطمة الزهراء دياب، إلى أن هذا اللقاء أتاح فرصة لتسليط الضوء على مختلف الإشكاليات والتحديات التي تواجه القطاع التعاوني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أنشطة التعاونيات، لا سيما من خلال تعزيز تسويق منتجاتها.

وفي هذا الإطار، قالت السيدة دياب، إنه تم إنجاز أزيد من 100 مشروع لدعم القطاع التعاوني، بكلفة إجمالية تفوق 28 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يفوق 16 مليون درهم منذ انطلاقتها سنة 2005.

وقد تميز هذا اللقاء بعرض بعض التجارب الناجحة للتعاونيات المحلية، لاسيما في مجالات الفلاحة، الصناعة التقليدية، والصناعات المحلية.

كما تمت بلورة مجموعة من التوصيات العملية التي شددت على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، وتعزيز الشراكات للنهوض بالتعاونيات، وتمكينها من القيام بدورها كاملا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار رؤية مندمجة ومستدامة.

(ومع: 07 يوليوز 2025)