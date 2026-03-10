الثلاثاء 10 مارس 2026

أفادت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، بأن معدل تمدرس الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 6 و11 سنة، بلغ 95,1 في المائة خلال السنة الدراسية 2023-2024، محققا تقدما ملموسا مقارنة بالعقد الماضي.

وأوضحت المديرية، في مذكرة إخبارية أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، وتضمنت أهم المؤشرات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية لوضعية المرأة بالجهة، أن هذا المعدل كان في حدود 91,3 في المائة قبل عشر سنوات، مشيرة إلى أن الفتيات تفوقن طفيفا على الذكور (95 في المائة) خلال نفس الموسم الدراسي.

وسجل المصدر ذاته تحسنا ملحوظا في تمدرس الفتيات بالوسط القروي بين سنتي 2014 و2024، حيث انتقل المعدل من 82 في المائة إلى 92,7 في المائة، رغم بقائه دون المستوى المسجل بالوسط الحضري (96,5 في المائة).

وفي ما يتعلق بمحاربة الأمية، أظهرت الوثيقة أنه رغم التقدم المحرز، لا يزال هذا المؤشر يمثل تحديا جهويا، حيث بلغ معدل الأمية لدى النساء (10 سنوات فأكثر) 36,3 في المائة مقابل 19,8 في المائة لدى الرجال. وفي المقابل، يكاد يتحقق التكافؤ لدى الأجيال الشابة (10-14 سنة) بمعدل أمية لا يتجاوز 2,4 في المائة لدى الفتيات.

وحسب وسط الإقامة، تبرز فوارق واضحة، إذ يبلغ معدل الأمية لدى النساء بالوسط القروي 50,5 في المائة مقابل 29,3 في المائة بالحضري، مع تفاوتات مجالية تتراوح بين 24,1 في المائة بعمالة وجدة-أنجاد و50,8 في المائة بإقليم الدريوش.

وعلى مستوى الإدماج الاقتصادي، كشفت المذكرة، استنادا إلى نتائج البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2025، أن مشاركة المرأة في سوق الشغل تظل دون المأمول، حيث بلغ معدل النشاط لدى النساء 13,9 في المائة (مقابل 67,8 في المائة للرجال)، مع تسجيل معدل بطالة مرتفع في صفوف النساء النشيطات بلغ 39,5 في المائة، تصل ذروته في الوسط الحضري بنسبة 41,2 في المائة.

وبخصوص الدور السوسيو-اقتصادي داخل الأسرة، أشارت المندوبية إلى أن النساء يرأسن 20,7 في المائة من مجموع أسر الجهة (حوالي 119 ألف و59 أسرة)، 59,1 في المائة منهن أميات، و70 في المائة منهن تفوق أعمارهم 50 سنة.

وفي سياق ذي صلة، أبرزت معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن معدل انتشار الإعاقة لدى نساء الجهة بلغ 5,9 في المائة، وهو معدل يتجاوز المتوسط الوطني (4,8 في المائة).

اقتصاديا، أظهرت نتائج التوطين الخرائطي للمنشآت (2023-2024) أن 8 في المائة من المقاولات الهادفة للربح بالجهة تديرها نساء، وهي وحدات توفر أزيد من 12 ألف منصب شغل دائم، ما يمثل 7 في المائة من إجمالي اليد العاملة المشتغلة في هذه المؤسسات جهويا.

وخلصت الوثيقة إلى أن النساء يشكلن 51,1 في المائة من ساكنة الجهة (مليون و159 ألف و757 امرأة)، مع تسجيل تحول في السلوك الديمغرافي؛ حيث بلغ متوسط سن الزواج الأول لدى النساء بالجهة 25 سنة، فيما بلغ المؤشر التركيبي للخصوبة 1,73 طفل لكل امرأة، وهو أقل من المعدل الوطني (1,97).

