الاثنين 11 غشت 2025

انطلقت، يوم الجمعة 08 غشت بإيموزار كندر، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان "تمازيرت" وسط أجواء احتفالية تعكس غنى التراث المحلي وتنوع الإبداع الفني والثقافي الوطني.

ويسعى هذا المهرجان، الذي تنظمه جمعية "صوت الشباب" تحت شعار "تمازيرت ذاكرة الأجداد وإرث الأحفاد"، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبشراكة مع الجماعة الترابية لإيموزار كندر، إلى جعل الثقافة رافعة للتنمية المحلية عبر تثمين التراث المادي واللامادي للمنطقة وإبراز معالمها التاريخية والسياحية، فضلا عن توسيع مشاركة الشباب في الحياة الثقافية.

وعلى وقع نغمات فلكلورية وشعبية، افتتحت فعاليات المهرجان، المتواصل إلى غاية 10 غشت الجاري، وسط حضور كبير لساكنة المدينة وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وعدد من السياح، في أجواء احتفالية بهيجة شكلت مناسبة للتبادل الثقافي وعرض الإبداعات الفنية المحلية والوطنية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مدير المهرجان، يونس أعوين، أن البرنامج الحافل للمهرجان يبشر بدورة ناجحة، لافتا إلى أن النسخة الحالية تتضمن مفاجآت ثقافية وفنية ورياضية.

من جهتها، أشادت الفنانة لطيفة أحرار بدور الشباب في إنجاح هذه التظاهرة، منوهة بتنوع الفعاليات التي تشمل تكريم شخصيات فنية، وتوقيع كتب، وعروض أفلام، وورشات وسهرات فنية.

وتقترح الدورة الخامسة لمهرجان "تمازيرت" برمجة متنوعة تراعي البعد التنموي وتعزز دور الثقافة في تحقيق تنمية شاملة، كما تسلط الضوء على الهوية المحلية وتسعى إلى إشعاعها، من خلال تنظيم معارض للمنتوجات التقليدية وبرمجة زيارات لمختلف المعالم السياحية بالمنطقة.

ويشكل مهرجان "تمازيرت"، الذي أضحى موعدا سنويا لترسيخ قيم الانفتاح والتعايش وربط الأجيال بذاكرة المنطقة وإرثها الثقافي العريق، رافعة اقتصادية مهمة، حيث يسهم في تنشيط الحركة التجارية والخدماتية بالمدينة التي تشهد إقبالا متزايدا خلال هذه الفترة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الدخل المحلي ويحفز المبادرات الاستثمارية.

(ومع: 10 غشت 2025)