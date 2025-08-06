الخميس 7 غشت 2025

تنظم الجمعية المغربية للفن بلا حدود، بشراكة مع جماعة الهرهورة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الثقافة، ومساهمة المركز السينمائي المغربي، الدورة السادسة لمهرجان سينما الشاطئ "سيني بلاج"، خلال الفترة من 26 إلى 30 غشت الجاري بشاطئ سيد العابد بالهرهورة.

وأبرز بلاغ للجمعية أن هذه الدورة من المهرجان، الذي يرأسه منذ دورته الأولى المنتج والمخرج عبد الواحد مجاهد، إلى جانب مجموعة من الفنانين وصناع السينما، ستعرف تكريم ثلاث شخصيات وازنة في المشهد السينمائي الوطني والدولي، ويتعلق الأمر بالممثلة نادية النيازي، والممثل والمخرج حميد الزوغي، والممثلة السعدية لاديب.

وفي ما يتعلق بالمسابقة الرسمية، يقترح المهرجان، بحسب البلاغ، مسابقة قوية لستة مخرجين متفردين، تتبارى أفلامهم على جوائز "حوريات الهرهورة". ويتعلق الأمر بأفلام "جلال الدين" لحسن بنجلون، و"كاس المحبة" لنوفل البراوي، و"أبي لم يمت" لعادل الفاضلي، و"المرجة الزرقا" لداود أولاد السيد، و"التدريب الأخير" لياسين فنان، و"وحدة الحب" لكمال كمال، إلى جانب عرض فيلم "ضاضوص" لعبد الواحد مجاهد خارج المسابقة الرسمية.

وتضم لجنة تحكيم هذه الدورة، التي يترأسها المخرج والمنتج عبد الرحمان التازي، في عضويتها كلا من المخرج عزيز السالمي، والممثل والموسيقي يونس ميكري، والممثلة والمخرجة لطيفة أحرار، والممثلة بشرى أهريش.

وينظم المهرجان لفائدة الشباب المهتمين بالسينما ورشة في الكتابة الفيلمية تؤطرها السيناريست بشرى ملاك، بالإضافة إلى ماستر كلاس مع المخرج كمال كمال، وورشة في التشخيص يؤطرها الممثل عبدو المسناوي.

كما ست قام، في الشق المتعلق بالندوات، ندوة حول موضوع "التوزيع السينمائي"، بشراكة مع اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، إضافة إلى توقيعات كتب جديدة.

وأبرزت الجمعية المغربية للفن بلا حدود أن مهرجان سيني بلاج - الهرهورة، الذي نجح في تحويل شاطئ سيد العابد إلى شاشة ضخمة مشرعة على الأطلسي، في تجربة فريدة لقيت إقبال واستحسان الجمهور المغربي والأجنبي، يعد جمهور الهرهورة والمصطافين وضيوفه من داخل المغرب وخارجه، بدورة متميزة تجمع بين الحداثة والجودة.

