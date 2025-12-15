الثلاثاء 16 دجنبر 2025

تنظم الدورة السابعة لملتقى "Meet The Lead"، يومي 19 و20 دجنبر الجاري بوجدة، تحت شعار "الجهوية المتقدمة والحكامة الترابية: نحو تنمية مستدامة ومنصفة".

وأكد المنظمون، في بلاغ، أن هذا الموعد الخاص بمجتمع رواد المستقبل، يشكل اليوم محطة مرجعية وطنية وقارية في المجالات الرقمية، والابتكار، والتنمية الترابية والجهوية المتقدمة.

وأضاف المصدر ذاته أن انعقاد هذه الدورة، يأتي في سياق عالمي يتسم بسرعة التحولات وتعقد التحديات؛ مما يستدعي إعادة التفكير في نماذج الإنتاج، وأسواق الشغل، وسلاسل القيمة والابتكار، مع تعزيز الدور الاستراتيجي للجهات في التنمية الشاملة.

وهكذا، يجمع ملتقى "MEET the Lead" مؤسسات حكومية، وشركات وطنية ودولية، وخبراء، ومقاولين شباب وباحثين، حول رهانات كبرى، من أجل اقتراح حلول ملموسة وبناء المستقبل.

وأكد المنظمون أن اختيار جهة الشرق لاستضافة هذا الحدث، نابع من كونها أضحت، منذ إطلاق المبادرة الملكية لتنمية الجهة سنة 2003 بوجدة، نموذجا للتحول الهيكلي، مسجلين في هذا الصدد أنه تم استثمار أزيد من 100 مليار درهم في مشاريع مهيكلة بالجهة، حيث مكنت هذه المنجزات من بروز قطب جهوي دينامي في قطاعات الصناعة، والنقل واللوجستيك، والفلاحة المستدامة، والسياحة والابتكار.

ويتضمن برنامج هذه الدورة يوما مخصصا لتوجيه الشباب (فضاء Job Day)، والذي يتوخى منه أن يكون فضاء للتواصل بين الشباب ومسؤولي الموارد البشرية بشركات كبرى قادمة من الدار البيضاء، ووجدة، وبركان، والناظور ومدن أخرى بالمملكة.

وسيتضمن يوم (Job Day) جلسات توجيه فردية، وورشات لمحاكاة مقابلات العمل، ونصائح مهنية، وكذا فرصا للتدريب والتشغيل.

كما يوجد ضمن البرنامج "هاكاثون" مخصص لإبداعات الشباب من أجل تطوير حلول رقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات العمومية الذكية، والتشغيل والإدماج الاقتصادي، والتحول الأخضر.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم تتويج ثلاث فرق فائزة خلال الحفل الرسمي، موضحا أن "MEET the Lead" يستضيف لأول مرة هذه الجوائز القارية المرموقة التي تحتفي بالمبادرات ذات التأثير القوي، والمشاريع المبتكرة، ورواد التغيير في إفريقيا.

وخلص المصدر إلى أنه قد تم الإعلان عن قائمة المرشحين لفئة "التعليم والشباب والإدماج الاجتماعي"، علما أنه سيتم اختيار فائز واحد فقط خلال الحفل.

(ومع: 16 دجنبر 2025)