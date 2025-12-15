الثلاثاء 16 دجنبر 2025

بمناسبة احتضان المغرب كأس أمم إفريقيا 2025 ابتداء من 21 دجنبر الجاري، أطلق مكتب الصرف منظومة متكاملة تروم مواكبة المشجعين الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، وتيسير استفادتهم من خدمات الصرف طيلة فترة إقامتهم بالمملكة.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذه المنظومة ترتكز على تبسيط عمليات الصرف، وتعزيز الشفافية، وضمان توفير معلومة دقيقة ومبسطة منذ وصول الزوار إلى التراب الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإجراءات تعكس حرص مكتب الصرف على استباق الرهانات المرتبطة بهذا الحدث القاري الكبير، وتكييف نظامه مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال الاستقبال والخدمات المالية.

وعلى المستوى العملي، أدرج مكتب الصرف تدابير تيسيرية تهدف إلى تحسين ظروف إنجاز عمليات الصرف، بما يتيح تنويعا أكبر لوسائل الأداء المستخدمة خلال عمليات صرف العملات، عبر تعزيز مرونة مرونة المعاملات ومستوى أمانها.

وتستجيب هذه الإجراءات لانتظارات المسافرين الدوليين، الذين اعتادوا بشكل متزايد على اللجوء إلى حلول الدفع الإلكترونية وغير المادية.

وبموازاة هذه التعديلات العملية، أولى مكتب الصرف أهمية خاصة للجانب الإعلامي والتوعوي، حيث تم تفعيل نظام تواصل متعدد القنوات يهدف إلى تزويد الزوار بمعلومات موثوقة ومفهومة ويمكن الوصول إليها فورا.

وتشمل هذه المنظومة، على وجه الخصوص، إحداث صفحة خاصة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، تتضمن مجمل المعلومات المتعلقة بتسهيلات الصرف خلال كأس أمم إفريقيا 2025.

كما تم إعداد شريط توعوي ثلاثي اللغة (العربية، الفرنسية، الإنجليزية)، يعرض بالمطارات الرئيسية للمملكة، ويقدم بشكل مبسط قواعد التصريح بالعملات والممارسات السليمة في مجال الصرف، وكذا توفير كتيبات إرشادية مطبوعة، يتم توزيعها بالمطارات، قصد تمكين الزوار من الولوج السريع إلى المعطيات الأساسية فور وصولهم.

وبالإضافة إلى تحسين تجربة المستخدمين، تندرج هذه المقاربة في إطار احترام متطلبات الامتثال واليقظة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتماشى الإجراءات التي وضعها مكتب الصرف، على الخصوص، مع المعايير الدولية في هذا المجال، لا سيما توصيات مجموعة العمل المالي (غافي)، مع الحرص على الحفاظ على التوازن بين تيسير العمليات والتحكم في المخاطر.

ومن خلال تعزيزه للآليات العملية وأدوات الإعلام وإطار الامتثال، يؤكد مكتب الصرف دوره المحوري في مواكبة الأحداث الدولية الكبرى التي تنظمها المملكة.

كما تساهم هذه التعبئة في جهود تحديث المنظومة الوطنية للأداءات، من خلال تشجيع الاستخدام المتزايد لوسائل الدفع الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد.

ومن خلال هذه المنظومة الشاملة، يجدد مكتب الصرف التزامه بدعم حسن سير "كان 2025" في أفضل الظروف، وترسيخ مناخ من الثقة للزوار، والمساهمة في تثمين صورة المغرب كبلد مضيف، وحديث ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

(ومع: 16 دجنبر 2025)