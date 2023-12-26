الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: إحداث 6200 تعاونية جديدة خلال سنة 2022 (السيدة عمور)

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء، بأنه تم خلال سنة 2022، إحداث حوالي 6200 تعاونية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للتعاونيات الى 53800 في متم نفس السنة.



وقالت السيدة عمور، بمناسبة انعقاد مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون، " نراهن كثيرا على تعاونيات الشباب والنساء، لذلك نستثمر على نطاق واسع مع مكتب تنمية التعاون في برامج التكوين والتسويق ودعم الابتكار ورقمنة هذه التعاونيات ".



وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة على أهمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنموذج اقتصادي مرن، مبرزة دوره الكبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمكين المالي للشباب والنساء.



كما سلطت الضوء على الفرص الممكن استغلالها في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الاستراتيجية العامة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، والتي تعمل الوزارة حاليا على بلورتها، ستدعم الأهداف الرامية إلى المساهمة بنسبة تصل إلى 8 في المائة في الناتج الداخلي الخام ، فضلا عن خلق 50.000 فرصة شغل جديدة في أفق سنة 2035، وذلك تماشيا مع أهداف النموذج التنموي الجديد .



من جهة أخرى ، أكدت السيدة عمور على ضرورة الاستمرار في تطوير التعاونيات باعتبارها النموذج الأكثر انتشارا في هذا القطاع. من جانبها قدمت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي عرضا مفصلا حول منجزات المكتب خلال سنة 2023، مشيرة في هذا الصدد إلى الآليات التي تم وضعها بهدف دعم التعاونيات كبرنامج "مرافقة" في نسخته الرابعة ، فضلا عن العمل الجاري حول المخطط الاستعجالي المخصص للتعاونيات المتضررة من زلزال الحوز .



كما قدمت السيدة الرفاعي الخطوط العريضة لمخطط عمل سنة 2024، والذي سيمكن من تكثيف جهود دعم ومواكبة التعاونيات.



ومع: 26 دجنبر 2023