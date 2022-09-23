الجمعية العامة للأمم المتحدة.. رئيس الاتحاد القمري يجدد دعم بلاده الثابت لمغربية الصحراء

جدد رئيس اتحاد جزر القمر، السيد أزالي أسوماني، اليوم الخميس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، "دعم بلاده الثابت" لمغربية الصحراء.

وصرح رئيس الاتحاد القمري، في خطابه أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أود أن أجدد هنا الدعم الثابت لاتحاد جزر القمر لمغربية الصحراء".

وأكد السيد أسوماني أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية في إطار السيادة المغربية تشكل "أفضل أساس من أجل التوصل إلى حل سريع وعملي ومستدام" لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.

وأبرز الرئيس القمري، أيضا، أن حكومة بلاده "تحث بقوة على الحوار" بين المغرب والجزائر، و"ترحب بكافة المبادرات الكفيلة بالمساهمة في ضمان السلم في المنطقة، خاصة إعادة إطلاق المسلسل السياسي على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وانطلقت المناقشة رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء في نيويورك، بمشاركة قادة دول وحكومات ووفود الدول الـ193 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

ومع: 22 شتنبر 2022