السيد الطالبي العلمي يجري مباحثات بالرباط مع رئيس الكنيسيت بدولة إسرائيل

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس الكنيست بدولة إسرائيل، أمير أوحانا، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى من نوعها التي يقوم بها السيد أوحانا للمملكة. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أوحانا أشاد خلال هذا اللقاء بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس الشريف، ودور جلالته في صنع السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قائلا "يحظى جلالة الملك محمد السادس بثقة جميع الأطراف ويتمتع بفهم عميق للقضايا والتحديات التي نواجه مما يؤهل جلالته للوساطة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية من أجل تحقيق السلام بالمنطقة". وأضاف المصدر ذاته أنه فيما يخص قضية الصحراء المغربية، قال رئيس الكنيسيت الإسرائيلي إن "الصحراء مغربية، والتاريخ يؤكد أن الصحراء مغربية وستظل كذلك"، مضيفا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيعلن عن ذلك رسميا في المستقبل القريب.



من جهته، أكد السيد الطالبي العلمي أن المملكة المغربية تعتبر قطبا للسلام والحوار والتعايش بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان، مستعرضا عددا من المبادرات التي يرعاها أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.

وأشار في ذات السياق إلى أنه تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، سينظم البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي مؤتمرا برلمانيا دوليا للحوار بين الأديان في مراكش الأسبوع المقبل.



حضر هذا اللقاء على الخصوص، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – إسرائيل بمجلس النواب، نور الدين الهروشي، ورئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، السيدة نادية بوعيدا. ب/



ومع: 08 يونيو 2023