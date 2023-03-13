انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال والجنوب.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بمنتجات حماية النباتات، والثاني بتطبيق المرسوم بقانون المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية - المغرب وتصفيتها.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.



ومع: 13 مارس 2023