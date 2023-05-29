انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول معطيات ومستجدات امتحانات الباكالوريا - دورة 2023، يليه عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تدابير التحضير لعيد الأضحى.



وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون المتعلق بالحالة المدنية، والثاني بمنح إعانات مالية من طرف الدولة على الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة.



وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ومع: 29 ماي 2023