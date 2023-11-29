برنامج "تيسير".. الشروع في التحويل المالي الثالث والأخير برسم الموسم الدراسي 2023/2022 (بلاغ)

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه سيتم، ابتداء من يوم الجمعة فاتح دجنبر 2023 وإلى غاية 24 منه، الشروع في صرف المنح المالية برسم الشطر الثالث والأخير للموسم الدراسي 2022/2023 من برنامج "تيسير". وأفاد بلاغ للوزارة، اليوم الأربعاء، بأن هذه العملية تأتي تفعيلا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة مع صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بالتدبير المفوض لبرنامج "تيسير" من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.



وأوضح المصدر ذاته أن صرف هذه المنح سيتم على مستوى وكالات القرب التابعة لمؤسسات الدفع المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وكذلك عن طريق التحويلات البنكية بالنسبة للمستفيدات والمستفيدين الذين يتوفرون على حساب بنكي.



وأشار إلى أنه بناء على قرارات لجنة القيادة لبرنامج "تيسير" المتخذة خلال الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2023، سيتم إدماج برنامج "تيسير" في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سينطلق في شهر دجنبر المقبل.



وأبرز أنه بالنسبة للأسر التي لم تستخلص مبالغها المالية برسم السنوات الفارطة، سيعتبر انقضاء أجل التحويلات المالية بمثابة آخر أجل لاستخلاص مستحقاتها المالية في إطار برنامج "تيسير"، مضيفا أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: https://tayssir.cdgprevoyance.ma



ومع: 29 نونبر 2023