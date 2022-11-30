تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات بين رئيس مجلس النواب ووزير خارجية غواتيمالا

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غواتيمالا، ماريو أدولفو بوكارو فلوريس، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين تناولا، خلال هذه المباحثات التي حضرها سفير غواتيمالا بالرباط، إيريك إستواردو إسكوبيدو أيالا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمن رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، مستوى العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن المغرب يسعى إلى أن تكون علاقته مع دول الجنوب مربحة، وفق الرؤية المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويعمل على أن تكون هذه العلاقة جيدة مع دول أمريكا الجنوبية، بما فيها جمهورية غواتيمالا.

وتطرق الجانبان، في نفس اللقاء، إلى العلاقات البرلمانية، حيث جدد الطرفان الدعوة إلى تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية المشتركة التي تم إحداثها في يوليوز 2022 كآلية للدفع بالتعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

يذكر أن مجلس النواب يحظى بصفة عضو ملاحظ في العديد من المنتديات الجهوية البرلمانية في أمريكا الجنوبية على غرار برلمان أمريكا الوسطى ومنتدى “الفوبريل” لرؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب.

(ومع 29/11/2022)