رئيس الحكومة يتباحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار

أجرى رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد ريكاردو مورينيو فيليكس، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن هذا اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على أهمية الشراكة التي تربط بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، واستعراض سبل تقويتها وتطويرها، ومواكبة الاستراتيجيات والبرامج المهمة التي وضعها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من بينها تلك الرامية إلى إحداث إصلاح عميق داخل القطاع العام، وتسريع تنزيل ورش التحول الرقمي، وتبسيط مساطر وخدمات الإدارة العمومية.

وأشاد رئيس الحكومة بالاستجابة التي أظهرها البنك الأوروبي للاستثمار في ظرفية الوباء، حينما وضع آليات مكنت من تسريع صرف الدعم، وتسهيل إجراءات المصادقة على المشاريع.

وحسب البلاغ، تتزامن هذه الزيارة مع العناية التي توليها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع وتسهيل جذب الاستثمارات، التي تشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال “ميثاق الاستثمار الجديد”، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

(ومع 18/10/2022)