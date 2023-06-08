رئيس الكنيست: يتعين على إسرائيل الاعتراف بمغربية الصحراء

أكد رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمير أوحانا، اليوم الخميس بالرباط، أنه يتعين على دولة إسرائيل المضي قدما في الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.



وقال السيد أوحانا في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها بمقر البرلمان المغربي مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي: "لقد عبرت عن ذلك سابقا وأجدد التأكيد عليه الآن، بصفتي رئيسا للكنيست وبكل وضوح: يتعين على إسرائيل المضي قدما نحو هذا الهدف المتمثل في الاعتراف بمغربية الصحراء أسوة بحليفنا الأقرب الولايات المتحدة الأمريكية".



وأضاف "كوني أنحدر من هذه الأرض المباركة، فإنني أعي تمام الوعي أهمية الاعتراف بمغربية الصحراء"، مردفا "لست أنا فقط من يقول ذلك، أعتقد أن التاريخ يؤكد الأمر نفسه". من جهة أخرى، دعا السيد أوحانا إلى تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل، لاسيما في مجالات الفلاحة والسياحة والأمن والحفاظ على الموارد المائية وتحلية مياه البحر.

ومع: 08 يونيو 2023