كلميم : انطلاق أشغال "يوم المستثمر" للنهوض بالاستثمار بجهة كلميم وادنون

انطلقت اليوم الجمعة بكلميم، أشغال ملتقى "يوم المستثمر" المخصص للنهوض بالاستثمار بجهة كلميم وادنون، بمبادرة من مجلس جهة كلميم وادنون، وبشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.



ويروم هذا اللقاء تسليط الضوء على المؤهلات التي تتيحها جهة كلميم وادنون في قطاعات ذات مؤهلات هائلة لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والسياحة البيئية والفلاحة المستدامة والاقتصاد الأزرق.



وخلال هذا اللقاء، ستستعرض رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، مباركة بوعيدة، المحاور الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية كخارطة طريق تروم تثمين التنمية المستدامة وتقوية جاذبية الجهة.



ويعرف هذا الحدث، الذي يستمر على مدى يومين، مشاركة عدد من أعضاء الحكومة، وكذا فاعلين في القطاعين العام والخاص مغاربة ودوليين، من أجل مناقشة المؤهلات الاقتصادية للجهة والفرص التي تتيحها لاسيما في مجال تعبئة الاستثمارات الخاصة.



وسيخصص اليوم الأول من هذا الحدث، لتنظيم ثلاث موائد مستديرة موضوعاتية، يؤطرها خبراء من مؤسسة التمويل الدولية، فيما سيتم في اليوم الثاني تخصيص زيارة لفائدة المشاركين والصحافة، لمواقع استراتيجية بجهة كلميم وادنون والتي تشهد هلى المؤهلات التي نزخر بها الجهة.



ومع: 26 ماي 2023