كوفيد-19: الحالة الوبائية تتميز بانتشار جد ضعيف للفيروس بالمغرب

2022أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الوبائية تتميز بانتشار جد ضعيف لفيروس كوفيد -19 بالمغرب.

وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بالوزارة، خلال تقديمه للتصريح الشهري المتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد-19 (08 غشت -25 شتنبر)، إن " الفترة البينية الرابعة في بلادنا تستمر لأسبوعها السابع على التوالي، والتي تتميز بانتشار جد ضعيف لفيروس SARS-CoV-2 في مختلف جهات المملكة وذلك منذ الأسبوع الثاني من شهر غشت 2022 ".



وفيما يتعلق بحالات الإصابات والتعفنات الجديدة الأسبوعية، كشف السيد المرابط، أنها سجلت منذ 5 أسابيع نسبة إصابة أقل من واحد لكل مئة ألف نسمة في الأسبوع ، مضيفا أن معدل الإيجابية الأسبوعي ظل مستقرا في أقل من 1 بالمئة في الأسابيع الخمسة الأخيرة. وأشار إلى أنه فيما يخص الحالات الخطيرة والحرجة، فإنها تعد الأقل منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب، حيث ولجت أقسام الإنعاش والعناية المركزة خلال هر شتنبر الجاري 14 حالة أي بمعدل حالة واحدة كل يومين، فيما غادر 27 مريضا أقسام العناية المركزة والإنعاش بعد تحسن وضعهم الصحي. وبالنسبة لحالات الوفيات، يضيف المسؤول، فقد سجلت خلال هذا الشهر 5 حالات وفيات في المجموع، وهو أقل عدد يسجل في المملكة منذ بداية الجائحة على الصعيد الوطني .



وتابع أنه منذ بداية الفترة البينية (7 أسابيع)، توفي بكوفيد-19، ما مجموعه 21 شخصا ، معدل عمرهم 67 عاما، كلهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة، 9 منهم لم يتلقوا أية جرعة من اللقاح، و8 تلقوا جرعتين منذ سنة فأكثر و4 تلقوا 3 جرعات منذ 8 أشهر فأكثر.



ومع: 27 شتنبر 2022