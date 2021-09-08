(كوفيد-19).. 3524 إصابة جديدة و6395 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء ، عن تسجيل 3524 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و6395 حالة شفاء و79 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 19 مليون و529 ألف و591 فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 15 مليون و992 ألف و481 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 889 ألف و532 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 834 ألف و543 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93.8 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 13 ألف و224 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (16)، والرباط-سلا-القنيطرة (17)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (6)، والشرق (9)، وفاس-مكناس (4)، ومراكش-آسفي (7)، وبني ملال-خنيفرة (8)، ودرعة-تافيلالت (2)، وسوس-ماسة (8)، وكلميم-واد نون (2).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (1541)، والرباط-سلا-القنيطرة (634)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (357)، والشرق (157)، وفاس-مكناس (200)، ومراكش-آسفي (147)، وبني ملال-خنيفرة (193)، ودرعة-تافيلالت (66)، وسوس-ماسة (80)، والعيون-الساقية الحمراء (53)، وكلميم-واد نون (34)، والداخلة-وادي الذهب (62).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 6، 2435 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 6، 9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 41 ألف و765 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 182، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2087، منها 73 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 9، 39 في المائة.

(ومع 07/09/2021)