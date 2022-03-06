مدينة الداخلة تحتضن منتدى الاستثمار "المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية"

تحتضن مدينة الداخلة، يومي ثامن وتاسع مارس الجاري، منتدى الاستثمار "المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية"، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية، والنهوض بالجهة، والتعريف بمؤهلاتها وفرصها الاستثمارية لدى المستثمرين والفاعلين الأمريكيين.

وأفاد بلاغ للمنظمين بأن هذا المنتدى، المنظم من طرف مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، يروم تعزيز التعاون الثنائي وتطوير استثمارات أمريكية مباشرة جديدة في مجالات الفلاحة والسياحة والمعادن والطاقات المتجددة.

وسيتميز هذا الحدث ذو البعد الاقتصادي بحضور حوالي عشرين من رجال الأعمال والقادة في قطاعات الصناعة الغذائية والطاقات المتجددة والمالية والتقنيات الطبية.

ووفقا للمصدر ذاته، سيتم تنظيم جلسات قطاعية مع مهنيين من القطاعين العمومي وشبه العمومي، مع تسليط الضوء على مناخ الأعمال في الجهة ومؤهلاتها التنموية، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة للاستثمار بالمملكة. وستنكب هذه الجلسات على مجالات تهم التجارة والصناعة، والسياحة، والصناعة التقليدية، والميناء الأطلسي، واللوجستيك، والفلاحة والصيد البحري، والطاقات المتجددة والمعادن.

وسيتم، خلال هذا المنتدى الاستثماري، تنظيم لقاءات للتشبيك، بالإضافة إلى زيارات للمشاريع الرئيسية في جهة الداخلة - وادي الذهب.

ومع 05/03/2022