Bourita preside la ceremonia de lanzamiento oficial del Plan de Acción Nacional de Marruecos sobre Mujeres, Paz y Seguridad

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, presidió, el miércoles por videoconferencia, la ceremonia de lanzamiento del primer Plan de Acción Nacional del Reino de Marruecos sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad.

En su declaración, Bourita recordó en primer lugar que este Plan de Acción Nacional se inscribe en el Proyecto Real de promoción de la igualdad de género como base de una sociedad justa, democrática e igualitaria, citando a Su Majestad el Rey Mohammed VI, quien afirmó que la cuestión requiere una renovación global, mediante una profunda transformación de las mentalidades arcaicas y de la conciencia colectiva. Exige que las mujeres tengan la oportunidad de participar en todos los aspectos de la vida de la nación.

En este sentido, el ministro subrayó que "la presentación de este Plan no es un ejercicio de formalismo, sino, por el contrario, una manifestación concreta del compromiso de Marruecos con la igualdad de género, así como su convicción de que la agenda Mujer, Paz y Seguridad es un componente esencial del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

Bourita hizo hincapié en el cambio de paradigma que supone la agenda Mujer, Paz y Seguridad, que convierte a las mujeres en "agentes de cambio y socias en igualdad de condiciones en el proceso de toma de decisiones".

"La agenda Mujer, Paz y Seguridad tiene un potencial transformador, ya que reconoce que el desarrollo no puede ser sostenible si no es inclusivo; que la paz no puede lograrse si no involucra a las mujeres; y que la seguridad no puede ser completa si no tiene en cuenta las necesidades de las mujeres y las niñas, especialmente las más vulnerables", añadió.

Bourita también destacó que "los esfuerzos de Marruecos por alcanzar los objetivos de la agenda Mujer, Paz y Seguridad se inscriben en su empeño por promover un multilateralismo basado en la acción, que no se limita a meras declaraciones de intenciones, sino que se traduce en iniciativas concretas para satisfacer las necesidades de los más vulnerables".

Sin embargo, señaló que "la distancia entre las palabras y los hechos es cada vez mayor", prosiguiendo que "seguimos viviendo en un mundo en el que las mujeres se ven más afectadas que nunca por las crisis humanitarias y los conflictos armados".

Para Marruecos, añadió Bourita, "la hoja de ruta para la aplicación de la agenda Mujer, Paz y Seguridad debe guiarse por la evolución de las amenazas actuales a la paz y la seguridad internacionales", citando como medidas prácticas la mejora de la cooperación internacional y regional en el refuerzo de capacidades y la formación de las mujeres en los ámbitos de la diplomacia preventiva, mediación, mantenimiento de la paz y prevención del extremismo violento, así como el establecimiento de sinergias entre esta agenda, el marco normativo de los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El ministro destacó que el Reino ha adoptado los principios de inclusión, innovación y enfoque holístico en la elaboración de su Plan de Acción Nacional, que incluye compromisos concretos en los ámbitos de la diplomacia preventiva y el mantenimiento de la paz, la promoción de la cultura de la paz y la capacitación de las mujeres.

Marruecos sigue comprometido a trabajar con la ONU y sus Estados miembros para avanzar en la aplicación de la agenda Mujer, Paz y Seguridad, en el marco de su Plan de Acción Nacional, concluyó el ministro.

La presentación oficial, en cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, del primer Plan de Acción Nacional del Reino de Marruecos culmina un proceso consultivo iniciado en junio de 2019, dirigido por un Comité Directivo Interministerial integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, el Ministerio del Interior, la Administración de Defensa Nacional, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Habices y Asuntos Islámicos, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Sanidad y Protección Social, el Ministerio de Solidaridad, Integración Social y Familia, la Delegación Interministerial para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional para el Derecho Internacional Humanitario.

El Reino se convierte así en uno de los primeros países del norte de África en presentar su Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

MAP: 23 Marzo 2022