En MEDays, el PM de Antigua y Barbuda reafirma el "firme" apoyo de su país a la integridad territorial de Marruecos

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Browne, reafirmó, el sábado en Tánger, el "firme" apoyo de su país a la integridad territorial de Marruecos y a la iniciativa de autonomía presentada por el Reino para cerrar el expediente del Sahara marroquí.

"Nosotros, Antigua y Barbuda, seguimos apoyando firmemente el plan de autonomía marroquí, que es la única solución plausible" para la cuestión del Sáhara marroquí, subrayó Browne en un discurso pronunciado en la ceremonia de clausura de la 14ª edición del Foro MEDays (2-5 de noviembre).

En su discurso, Browne también se refirió a los numerosos retos a los que se enfrentan los países del Sur, señalando que las numerosas crisis sanitarias, alimentarias y de otro tipo que afectan actualmente al mundo "exigen una mayor cooperación entre los países para hacer frente a la desigualdad y la pobreza y poner fin a los conflictos".

"Ces crises nécessitent une plus grande coopération et une plus grande intégration des pays pour parvenir à une paix globale", a-t-il relevé.

"Estas crisis requieren una mayor cooperación e integración entre los países para lograr la paz mundial", dijo.

En este sentido, el primer ministro de Antigua y Barbuda hizo un llamamiento a los países del Sur para que "trabajen por un nuevo orden mundial, basado en la paz y la equidad en el mundo", haciéndose eco del tema elegido para esta edición de los MEDays, "De crisis en crisis: hacia un nuevo orden mundial"...

Clausurada en Tánger la 14ª edición del Foro MEDays

La 14ª edición del Foro MEDays, organizada este año bajo el lema "De la crisis a la crisis: hacia un nuevo orden mundial", concluyó el sábado por la noche en Tánger, con la participación de varios jefes de gobierno.

La ceremonia de clausura de esta 14ª edición, colocada bajo el Alto Patrocinio de SM el Rey Mohammed VI, se celebró en presencia del presidente de Cabo Verde, José Maria Pereira Neves, del primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, y del ministro de Inclusión Económica, Pequeñas Empresas, Empleo y Competencias, Younes Sekkouri.

En declaraciones a M24, el canal de noticias en continuo de la MAP, al término de esta ceremonia de clausura, el presidente del Instituto Amadeus, Brahim Fassi-Fihri, se congratuló por el éxito de esta 14ª edición, que ha estado marcada por "intensos" debates durante 50 sesiones y mesas redondas animadas por más de 250 ponentes internacionales de renombre, entre los que se encontraban jefes de Estado y de gobierno, ministros, responsables de organizaciones internacionales, empresarios, inversores y numerosas personalidades de más de 100 países.

"Después de cuatro días de intensos debates y de la participación de destacadas personalidades internacionales, no puedo sino alegrarme del resultado general de esta 14ª edición y constatar que, hoy en día, el Foro MEDays es un acontecimiento emblemático en la agenda internacional de las grandes conferencias", afirmó.

Fassi Fihri afirmó que "el posicionamiento de los MEDIA también se debe a que Marruecos es una tierra de debate, una tierra de diálogo, llevada por las múltiples visiones de SM el Rey Mohammed VI, sobre un cierto número de temas".

MAP: 06 Noviembre 2022