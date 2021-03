El plan de autonomía bajo soberanía marroquí es la mejor solución a la cuestión del Sahara (Vicepresidente keniano)

El vicepresidente de Kenia, William Ruto, ha afirmado que el plan de autonomía de las provincias del sur bajo soberanía marroquí "es la mejor solución a la cuestión del Sáhara".

"Declaro, en calidad de vicepresidente de Kenia, que el plan de autonomía bajo soberanía marroquí es la mejor solución a la cuestión del Sáhara", subrayó Ruto, que fue recibido por el embajador marroquí en Kenia, El Mokhtar Ghambou, el martes por la noche en su residencia en Nairobi.

El vicepresidente de Kenia, que es candidato a las elecciones presidenciales de 2022, también dijo que "la representación del polisario en Nairobi no tiene sentido".

Según Ruto, "el conflicto del Sáhara no es más que una excusa para que Argelia siga despilfarrando la riqueza de su pueblo en causas perdidas", y añadió que "la creación de un Estado separatista en el sur de Marruecos no es más que una fantasía alimentada por quienes no quieren la paz, la unidad o la prosperidad de los países africanos".

El vicepresidente keniano sostuvo también que su país "nunca debe renunciar a su neutralidad y debe, por el contrario, trabajar directamente con la ONU para apoyar el proceso de paz relativo a la cuestión del Sáhara".

En cuanto al Consejo de Paz y Seguridad (CPS) de la Unión Africana (UA), Ruto indicó que "en lugar de provocar conflictos y divisiones innecesarias en el seno de la Unión Africana, este órgano panafricano debe garantizar el respeto de la integridad territorial de los 54 miembros, de acuerdo con la Carta de la UA, que prohíbe la injerencia en los asuntos internos de los países soberanos".

También destacó que Marruecos, que desea visitar lo antes posible, "es un modelo económico en África y que todos los países africanos están llamados a inspirarse en él".

En este contexto, llamó a los inversores y empresarios de Marruecos a que vengan a invertir en Kenia.

Por su parte, Ghambou subrayó que Marruecos estaba decepcionado por la posición adoptada por Kenia en el último CPS de la UA, y añadió que esta posición del gobierno central "va en contra de la expresada por varios gobernadores de condado y algunos altos responsables de Kenia". Estos últimos, añadió, expresaron su sorpresa por este apoyo incondicional de Kenia a Argelia y llamaron al gobierno a que apoyara el proceso de paz llevado a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas para encontrar una solución a la cuestión del Sáhara.

También destacó las numerosas oportunidades de negocio que ofrecen ambas partes, y añadió que los dos países, que son líderes en sus respectivas regiones, tienen mucho que ganar si aúnan sus esfuerzos y aprovechan al máximo sus potenciales.

Recordó, en este contexto, los proyectos ya comprometidos o en curso de negociación entre los dos países, en particular el compromiso del grupo OCP de apoyar el sector agrícola en Kenia, la intención de Marchica Med de invertir en la isla de Lamu, las asociaciones políticas y económicas entre las regiones de Marruecos y los condados de Kenia, siguiendo el ejemplo de la asociación en curso entre la región de Tánger Tetuán-Alhucemas y el condado de Mombasa, y la región de Oriente y el condado de Lamu.

