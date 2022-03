La prohibición de los cárteles permite evitar la subida injustificada de precios

La prohibición de los cárteles por la ley tiene como objetivo proteger a los consumidores y a los operadores, evitando el aumento injustificado de los precios debido a la escasez, subrayó, el jueves en Rabat, el presidente del Consejo de la Competencia, Ahmed Rahhou.

La prohibición de los cárteles tiene como objetivo, en primer lugar, proteger al consumidor para que tenga los mejores precios, y en segundo lugar, proteger a los operadores contra las alianzas que puedan realizarse en contra de sus intereses, explicó Rahhou en una entrevista con la MAP tras la publicación de un comunicado, recordando que "la pluralidad y la no concertación en Marruecos tiene como objetivo evitar la escasez, que a menudo es una fuente de aumento injustificado de los precios".

"Hay que controlar que no se produzcan cárteles, sobre todo cuando hay un aumento del precio de las materias primas para evitar que los precios suban más allá de lo razonable", subrayó.

A raíz de la subida de los precios de los productos energéticos y de las materias primas que se está produciendo en todo el mundo y que afecta a todos los productos consumidos, Rahhou indicó que el comunicado publicado por el Consejo de la Competencia y enviado a todas las asociaciones profesionales, federaciones o sindicatos sectoriales, pretende recordar a ciertas asociaciones, que se vieron abocadas a anunciar subidas de precios concertadas, que "las reglas para fijar los precios son las de la oferta y la demanda, tal y como estipula la ley".

En concreto, esto significa que el vendedor o distribuidor del producto es el único que puede juzgar si sube o baja los precios, explicó el presidente del Consejo de la Competencia.

Este comunicado es también "un recordatorio de la vigilancia del Consejo respecto a lo que ocurre en el mercado", y que si se observan estas prácticas, "podrían dar lugar a investigaciones y consecuencias, tal y como prevé la ley", agregó.

Cuando dos o más operadores se reúnen, en particular en el marco de sus asociaciones profesionales, "tienen prohibido hablar de precios, fijarlos conjuntamente y discutir elementos que puedan influir en ellos, en particular los precios de compra, los niveles de existencias y el almacenamiento conjunto", precisó el presidente del Consejo de la Competencia.

Ante la subida de los precios debida a una situación internacional agravada por los acontecimientos geopolíticos, Rahhou subrayó que el Consejo vela por que "la subida inducida por el exterior no sea exagerada en Marruecos y que no se aproveche para ir hacia niveles de aumento que no son compatibles con lo que se observa en el mercado".

Además, señaló que la situación mundial puede afectar al acceso al producto, por lo que pidió a los operadores marroquíes "que se mantengan en alerta y vigilen el abastecimiento", sobre todo de productos de primera necesidad, ya que "una escasez en un momento dado puede acentuar aún más la subida de precios".

MAP: 03 Marzo 2022