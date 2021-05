PCNS: Abierta la 10ª edición de los "Diálogos estratégicos"

La 10ª edición de los "Diálogos estratégicos", organizada por el Policy Center for the New South (PCNS) en Rabat y el Centro HEC de Geopolítica en París, se inauguró, hoy martes, en forma de webinario.

Los dos temas de esta nueva edición, "Las rivalidades de poder en África" y "África frente al terrorismo", serán el centro de los debates en los que participarán expertos e investigadores del Norte y del Sur (una veintena).

El encuentro semestral se desarrollará en dos tiempos, con un tema de alcance global por la mañana y un tema de alcance más regional por la tarde, como es costumbre en los "Diálogos estratégicos".

Desde 2016, el PCNS y el Centro HEC de Geopolítica organizan cada año dos ediciones de los "Diálogos Estratégicos".

MAP: 04 Mayo 2021