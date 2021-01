Sáhara: el reconocimiento estadounidense permite avanzar hacia una resolución "duradera" de un conflicto "insostenible" en el tiempo (diputado y ex ministro francés)

El reconocimiento estadounidense de la marroquidad del Sáhara permite avanzar hacia una resolución "duradera" de un conflicto "insostenible" en el tiempo, afirmó, hoy jueves, el diputado y ex presidente de la Asamblea Nacional francesa, François De Rugy.

"La declaración norteamericana permite avanzar hacia una resolución duradera de esta situación, que no es sostenible en el tiempo y no es deseable que haya una especie de conflicto congelado que no tenga en cuenta las realidades que existen desde hace varias décadas", subrayó el ex ministro de Ecología en una entrevista con la MAP.

El reconocimiento estadounidense permite también "avanzar progresivamente, con las instancias internacionales pero también con el compromiso de los países", hacia una solución a este diferendo que ha durado demasiado, agregó.

A este respecto, el diputado francés calificó de "muy importante" el compromiso estadounidense que es "bueno para Marruecos, evidentemente, pero también para todos los socios de Marruecos, de los que Francia forma parte".

En este sentido, De Rugy estimó que Francia y la Unión Europea "podrían estudiar el hecho de comprometerse en el mismo sentido", llamando a no "subestimar las resistencias que pueden existir incluso en el seno de la UE pero también entre los vecinos de Marruecos".

En su opinión, estas resistencias "no deben impedir avanzar hacia una normalización duradera de la situación del Sáhara".

De Rugy considera que un compromiso más importante de Francia permitirá "consolidar a Marruecos como un país líder en el Magreb y en África en el ámbito de la modernización económica de una cierta forma de modernización y estabilidad política y de compromiso sobre temas muy importantes como el clima".

"Creo que sería una buena cosa ir en esta dirección", destacó el diputado francés, añadiendo que en materia de seguridad y estabilidad regionales, una evolución en el posicionamiento de Francia, fuertemente comprometida en la lucha contra los grupos yihadistas en el Sahel, y de sus asociados, "contribuiría a consolidar la contribución de Marruecos a la estabilización de la región".

"He podido apreciar durante mis diferentes funciones el papel positivo que desempeña Marruecos más allá de sus vecinos inmediatos, en particular África occidental, incluso en el ámbito de la formación y el acompañamiento de las fuerzas de seguridad y de defensa, de varios países para los cuales la estructuración de las fuerzas de seguridad y de defensa es un reto muy concreto, en particular en los países próximos al Sahel y que actualmente están sometidos a amenazas de desestabilización por parte de grupos yihadistas", afirma Rugy.

"Por lo tanto, es seguro que esto contribuiría a consolidar la contribución de Marruecos a la estabilización de la región", sostuvo.

Por otra parte, el diputado francés saludó la importancia del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel, que constituye una "buena cosa" para Oriente Medio, la cuenca mediterránea y el mundo mediterráneo.

"También tenemos en común que Francia y Marruecos pertenecen a la gran cuenca mediterránea y que tienen evidentemente interés en que la situación mejore y se estabilice en este espacio en el que tenemos intereses comunes", indicó el ex ministro.

