Sáhara marroquí: la decisión de EEUU es "lógica" (ex diplomático estadounidense)

El ex diplomático estadounidense Elliott Abrams calificó de "lógica" la decisión de Estados Unidos de reconocer la plena soberanía de Marruecos sobre su Sáhara, subrayando que los argumentos esgrimidos por los detractores de la decisión "no son válidos".

En un artículo publicado en la revista estadounidense "National Review" bajo el título "La decisión de Trump sobre Marruecos era lógica", Abrams, que fue representante especial de EE.UU. para Venezuela, criticó especialmente las posiciones del ex enviado especial de la ONU James Baker, del ex embajador John Bolton y del senador republicano James Inhofe frente a la soberanía del Reino sobre el Sáhara.

"Por razones que no son convincentes", siempre se han opuesto a las "reivindicaciones" territoriales de Marruecos y han apoyado un proceso que sólo puede perjudicar al Reino, un "importante aliado de Estados Unidos en una región peligrosa", dijo.

"Además, advirtió, sus propuestas podrían ofrecer el territorio al Polisario, una organización que es un vestigio de la Guerra Fría y de la que no se puede esperar razonablemente que desempeñe el papel de Marruecos en la lucha contra el terrorismo y el extremismo", explicó.

Abrams reveló que cuando era director de Asuntos de Oriente Próximo y Norte de África en el Departamento de Estado bajo la primera administración de George W. Bush, Baker, entonces enviado especial para el Sáhara, había tenido que dimitir "en gran medida" por la negativa de la administración Bush a apoyar su plan para el Sáhara.

El ex diplomático precisó que tres razones empujaron a la administración Bush a rechazar el plan Baker, siendo la primera que desde la Marcha Verde, ni el difunto SM Hassan II ni SM el Rey Mohammed VI "han contemplado nunca dejar que la región se separe de Marruecos".

Abrams, quien actualmente es investigador principal en estudios sobre Oriente Medio en el Council on Foreign Relations, señaló, por otra parte, que los marroquíes están unidos en lo que respecta a la cuestión del Sahara.

La segunda razón del rechazo del plan Baker, continuó el experto en relaciones internacionales, es que podría haber conducido a la creación de un Estado dirigido por el Polisario en el Sahara.

"Hay varias razones por las que era y sigue siendo una mala idea", señaló Abrams, explicando en particular que el Polisario "depende desde décadas del apoyo financiero, diplomático y militar de Argelia, que lo acoge".

"Argelia ha denunciado recientemente el establecimiento por parte de Marruecos de relaciones diplomáticas con Israel, y la frontera terrestre entre ambos países está cerrada desde 1994", recordó.

La independencia del Sáhara significaría que las fronteras terrestres de Marruecos estarían formadas por Argelia y lo que probablemente sería "una dependencia argelina". "Esto no favorecería la seguridad, la prosperidad y la estabilidad de Marruecos", escribe Abrams.

El experto en Oriente Medio también abordó la "relación larga y profunda" entre Marruecos y Estados Unidos, y el papel del Reino como "gran aliado" fuera de la OTAN.

"Es inconcebible pensar que este tipo de relación de seguridad pueda existir con un Estado dirigido por el Polisario", subrayó Abrams.

En tercer lugar, añadió, nunca en la historia ha habido un Estado independiente en el Sahara.

"No había ni hay ninguna razón histórica, política o jurídica apremiante para crear uno (...) Si Estados Unidos debe apoyar un referéndum de independencia para el Sahara, ¿por qué no para Escocia y Cataluña? ¿Por qué no para Quebec y Gales?", se preguntó el autor del artículo.

"Teniendo en cuenta estas y otras consideraciones, Estados Unidos rechazó con razón el plan Baker", sostuvo, señalando que la administración estadounidense de entonces había animado al Gobierno marroquí a desarrollar un plan de autonomía creíble para el Sáhara, lo que hizo en 2007.

Abrams subrayó el apoyo constante de varias administraciones estadounidenses, tanto demócratas como republicanas, al plan de autonomía marroquí, y dijo que el pleno reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara no era una ruptura "sorprendente" con las posiciones anteriores de EEUU, como dijo Baker.

"Era más bien una progresión lógica de lo que había sido durante más de una década, bajo las administraciones de ambos partidos, la posición estadounidense: que la autonomía bajo soberanía marroquí era la mejor opción realista", señaló.

"Reconociendo la soberanía marroquí, Estados Unidos ejercio más presión para que se lleven a cabo negociaciones serias sobre la autonomía que podrían poner fin al conflicto", dijo. "Ningún otro camino nos llevará a la solución", concluyó.

MAP: 05 Febrero 2021