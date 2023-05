Agadir : 135 MDH pour l’aménagement et l’équipement du “Centre Hospitalier Régional Hassan II”

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, mardi à Agadir, la cérémonie de signature d’une convention de partenariat portant sur l’aménagement et l’équipement du “Centre Hospitalier Régional Hassan II”, pour un coût global de 135 millions de DH (MDH).

Aux termes de cette convention, signée entre le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, la Wilaya de la Région de Souss-Massa, le Conseil Régional de Souss-Massa, la Commune territoriale d’Agadir et la société de développement local “Souss-Massa Aménagement”, le montant global pour l’aménagement et l’équipement de ce Centre Hospitalier est réparti entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale (60 MDH), la Région de Souss-Massa (50 MDH) et la collectivité territoriale d’Agadir (25 MDH).

Signée en présence du ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb, du wali de la région de Souss-Massa et gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Ahmed Hajji, du président de la Région de Souss-Massa, Karim Achengli et du premier vice-président de la commune territoriale d’Agadir, Mustapha Bouderka, cette convention prévoit, en plus de l’aménagement et de l’équipement du centre hospitalier, la construction d’une clinique d’oncologie, d’une réserve relevant du centre de dialyse au sein de l’hôpital ainsi que l’aménagement du service des urgences, des blocs opératoires, du laboratoire régional et d’un dépôt pharmaceutique.

Par la suite, M. Akhannouch a effectué une visite de terrain dans deux centres de santé urbains de niveau 1 à Hay Mohammadi dans la préfecture d’Agadir Ida-Outanane et à Dchira al-Jihadia dans la préfecture d’Inezgane-Aït-Melloul.

La réhabilitation de ces centres de santé et l’amélioration de la qualité des prestations de proximité qu’ils offrent aux citoyens s’inscrivent dans le cadre du respect par le gouvernement de ses engagements.

Ainsi, 232 centres de santé ont été réhabilités, qui se sont ajoutés à 100 d’autres qui ont été traités avant fin janvier 2023, date de la dernière visite de terrain effectuée par le chef du gouvernement dans 3 centres de santé réaménagés dans les provinces de Rabat, Mohammedia et Benslimane.

L’opération de réhabilitation a concerné jusqu’à présent 332 centres de santé dans la perspective de porter ce nombre à 1400.

S’exprimant à cette occasion, le chef du gouvernement a souligné que l’aménagement et l’équipement du “Centre Hospitalier Régional Hassan II”, ainsi que la réhabilitation des centres de santé de proximité, dont les deux unités visitées, reflètent l’importance que le gouvernement accorde à la facilitation de l’accès des citoyens à des prestations de soins de qualité, ainsi qu’à l’accompagnement de la mise en œuvre optimale du chantier de la généralisation de la protection sociale que SM le Roi Mohammed VI entoure de sa Haute sollicitude.

Il a rappelé que le gouvernement poursuit sa réforme du système de santé conformément à une vision nouvelle qui ambitionne d’aplanir les différentes contraintes qui touchent actuellement l’offre de santé au niveau territorial.

M. Akhannouch a également relevé que le gouvernement, à travers le projet lancé pour la création de groupements territoriaux de santé, vise à maîtriser le circuit de soins, à limiter l’encombrement au niveau des hôpitaux et à réduire les délais pour l’obtention de rendez-vous de consultation.

Le gouvernement a également mis en place un programme pour la mise à niveau d’une nouvelle génération d’établissements de soins de santé primaires, en tant que première étape dans le circuit des soins et base pour la mise en application de la politique de proximité en matière de santé et de lutte contre les déserts médicaux.

Pour sa part, M. Ait Taleb a précisé que le projet d’aménagement et d’équipement du “Centre hospitalier régional Hassan II” et des centres de santé de proximité, s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’offre sanitaire nationale, laquelle constitue l’un des fondements de la réforme du système de santé national, relevant que ces établissements bénéficieront à quelque 900 mille personnes, en vue de la réhabilitation et de l’ouverture d’autres centres dans la Région de Souss-Massa.

Conformément aux Hautes Directives Royales, le projet d’aménagement du centre hospitalier et des centres de santé s’insère dans le cadre du plan gouvernemental visant à élargir et améliorer la qualité de l’offre de santé, en droite ligne de la stratégie gouvernementale intégrée pour une réforme radicale du système de santé national, en consécration des fondements de l’Etat social.

Il est à noter que la réforme du système de santé est articulée autour de 4 piliers portant sur l’adoption d’une nouvelle gouvernance du secteur, la valorisation des ressources humaines, la mise à niveau de l’offre de santé et sur la digitalisation du système de santé.

