Agence de presse argentine: Avec 4,1 millions de vaccinés, le Maroc réalise des taux de vaccination remarquables et surpasse certaines puissances européennes

Le Maroc a vacciné jusqu’à présent plus de 4,1 millions de personnes contre Covid-19, figurant ainsi parmi les 10 premiers pays qui réalisent des taux de vaccination des plus remarquables et surpassant certaines puissances européennes en la matière, écrit l’agence de presse argentine « Alternativepresseagancy ».

Le Maroc concrétise ainsi « le miracle africain » en matière de vaccination contre Covid-19, au moment où seulement 12 pays du continent ont entamé le processus de vaccination de leur population, poursuit l’agence de presse argentine, qui titre son article « Le Maroc leader mondial de la vaccination contre Covid ».

Depuis le 29 janvier dernier, rappelle la même source, lorsque la campagne avait débuté au Maroc avec la vaccination de SM le Roi Mohammed VI, « dans un geste destiné à donner confiance et à encourager les Marocains à se faire vacciner », le Royaume a vacciné plus de quatre millions de ses habitants, dont plus de 1,22 million ont reçu la deuxième dose du vaccin. Ce chiffre est majoré quotidiennement de 100 mille nouveaux vaccinés.

A ce propos, relève l’agence argentine, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait remarquer que le Maroc figure parmi les dix premiers pays au monde à avoir vacciné une plus grande proportion de sa population.

Le média argentin rappelle que le Maroc a acquis 66 millions de doses auprès de différents laboratoires mondiaux, qui ont déjà livré 8,5 millions de doses, dont la majorité provient du chinois Sinopharm et du britannique AstraZeneca, dont la fabrique est installée en Inde.

Le Maroc a mis en place quelque 3 037 centres de vaccination à travers tout le territoire national (dont plus de la moitié en milieu rural), auxquels s’ajoutent sept cents unités mobiles de vaccination dans les différentes provinces pour atteindre les zones les plus reculées ou faire du porte-à-porte, partout où cela est nécessaire, pour appliquer les vaccins, souligne l’agence de presse argentine.

A travers ce déploiement massif, le Maroc ambitionne de vacciner, gratuitement, 80% de ses habitants (étrangers inclus) âgés de plus de 17 ans.

De même, ajoute la même source, le Royaume entend être un centre continental de production de vaccins, en s’appuyant sur le développement pharmaceutique du pays et la résilience de son économie face à la crise, en mettant à profit l’accord conclu avec le laboratoire chinois Sinopharm pour l’installation d’une usine de production de vaccins au Maroc.

L’accès du Maroc aux vaccins Sinopharm et le partenariat stratégique avec la Chine pour produire localement les vaccins anti-covid ont été rendus possibles grâce à une conversation téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le président chinois Xi Jinping le 22 juillet dernier.

Encore une fois, conclut l’agence de presse argentine, le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, a montré qu’il est « un exemple mondial de comment faire face à une crise avec succès ».

MAP 13/03/2021