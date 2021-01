Agence urbaine de Laâyoune: Approbation de 110 dossiers d'investissement pour plus de 4,5 MMDH en 2020

Quelque 110 dossiers d’investissement pour une valeur de plus de 4,53 milliards de dirhams (MMDH) ont été approuvés par la Commission régionale unifiée de l’investissement au titre de l’année 2020, a indiqué lundi la directrice de l’Agence urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra (AULSH), Toufa Andour.

Sur un total de 261 dossiers examinés par la commission, le taux d’approbation a atteint 42,68%, sachant que ces projets emploieraient une main d’œuvre estimée à 3.836 personnes, a précisé Mme Andour qui s’exprimait lors d’une rencontre régionale tenue au siège de la wilaya de la région, présidée par la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb.



Par secteur, le commerce et les services arrivent en tête avec 32 projets d’investissement, suivi du BTP (31), de l’industrie (21), du tourisme (14), de l’enseignement (07), ainsi que du logement (05), a relevé la directrice de l’AULSH.



S’agissant de la gestion urbaine, elle a fait savoir que 899 dossiers ont été approuvés en 2020, dont 77,8% petits projets et 22,2% grands projets.



Mme Andour a fait remarquer que l’AULSH a poursuivi au cours de l’année dernière sa politique de proximité et de communication avec les acteurs concernés à l’échelle de la région, tout en accélérant la dématérialisation des services et la généralisation des services en ligne fournis aux citoyens et aux partenaires.



Cette réunion s’est déroulée en présence du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du président du conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, en plus de plusieurs élus et responsables locaux.

MAP: 18/01/2021