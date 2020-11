M.Ait Taleb: Les résultats des essais cliniques démontrent l'efficacité du vaccin attendu anti-Covid19

Les résultats des essais cliniques auxquels ont participé 600 volontaires marocains se sont avérés "très positifs" et révèlent la sécurité, l'efficacité et l'immunité du vaccin attendu anti-Covid19.

En réponse à une question orale autour de "la participation marocaine aux essais cliniques pour parvenir à un vaccin contre la pandémie du coronavirus" présentée par le groupe de la Justice et du développement à la Chambre des conseillers, le ministre a expliqué que "tous les indicateurs affirment que les essais cliniques ont permis d'obtenir des résultats positifs, confirmant la sécurité, l'efficacité et l'immunité du vaccin sur lequel le Royaume a misé sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI".



La convention-cadre signée pour participer aux essais sur le vaccin ouvre la voie pour le transfert au Maroc d'expertises en la matière surtout que, "pour la première fois dans l'histoire, sont menés des essais cliniques sur un vaccin contre le coronavirus", a-t-il indiqué, notant que ce vaccin sera produit au Maroc dans un futur proche. Le ministère, a poursuivi le responsable, organisera des campagnes de communication en vue de sensibiliser les citoyens quant à cet éventuel vaccin et qu'il s'agit "d'un produit similaire aux vaccins accrédités précédemment". Il s'agit d'un vaccin qui répond à toutes les conditions de sécurité, puisque les phase I et II ont démontré son efficacité.



Il a également fait savoir qu'une commission scientifique marocaine de haut niveau accompagne dès le début le processus visant à développer le vaccin attendu.



Le Royaume a pu occuper un rang avancé en matière d'approvisionnement en vaccin contre la Covid-19, grâce à l’initiative et à l’implication personnelle de SM le Roi, ce qui a favorisé une participation réussie du Royaume aux essais cliniques.

MAP: 17/11/2020