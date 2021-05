Baccalauréat 2021: publication d'un guide des candidats

Le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé la publication d'un guide destiné aux candidats qui passeront les examens du baccalauréat au titre de la session 2021.

Ce guide, qui sera remis aux intéressés via leur adresse électronique "CodeMassar@taalim.ma", vise à aider les candidats et encadrer leurs efforts de préparation à cet examen, précise le ministère dans un communiqué.



Le document comprend tous les aspects organisationnels et réglementaires, les nouveautés de la session 2021, ainsi que les instructions et mesures préventives mises en place pour éviter toute contamination à la Covid-19 pendant les examens du baccalauréat, explique le communiqué.



Le ministère rappelle que l’accès se fait via le lien (www.taalim.ma) en saisissant l'identifiant "CodeMassar@taalim.ma" et le mot de passe. Dans le cas où l’étudiant ne dispose pas d’un mot de passe, il peut accéder au service électronique "https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve", disponible dans l’espace "Moutamadris".



En outre, chaque élève est appelé à modifier son mot de passe directement après l’accès à l’adresse électronique, afin d’assurer son utilisation future pour l’obtention des informations ou lors de l’annonce des résultats du baccalauréat.



Enfin, l’adresse électronique infobac@taalim.ma a été mise à la disposition des candidats pour toute demande d’information ou de renseignement au sujet des examens, conclut le communiqué.

(MAP-08/05/2021)