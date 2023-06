Baccalauréat 2023 : 557.595 candidats aux épreuves dans 1.753 centres à travers le Royaume

Un total de 557.595 candidats passent les épreuves du Baccalauréat au titre de la session de juin dans 1.753 centres d'examen à travers le Royaume, réparti entre 425.980 scolarisés et 131.615 candidats libres, a annoncé le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Quelque 804 sujets ont été ainsi préparés dont 104 sujets adaptés à 646 candidats en situation de handicap, a précisé le ministère dans un communiqué parvenu à la MAP suite à la visite mardi du ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, au centre d'examen du lycée qualifiant Ibn Al-Roumi à Moulay Bousselham, dans la province de Kénitra, marquant le lancement de cette échéance nationale.



Au cours de cette visite, le ministre s'est enquis des conditions d'organisation et du déroulement des examens, dont ceux du pôle scientifique, technique et professionnel se déroulent du 6 au 8 juin, tandis que ceux du pôle littéraire et enseignement originel sont prévus les 9 et 10 juin, ajoute le communiqué.



Pour garantir la réussite de cette importante échéance, le ministère fait état de la mobilisation des différents intervenants à l'échelle nationale et régionale, de la mise en place d'un dispositif d'examens et l'élaboration de guides y afférents, et de l'accompagnement des élèves par des séances de soutien pédagogique et psychologique.



Le ministère avait annoncé l'introduction, à compter de la session de juin 2023, d'une nouvelle technologie numérique pour produire et gérer les certificats du baccalauréat et les relevés de notes des bacheliers, une opération visant notamment à renforcer la protection du diplôme et des bulletins de notes contre toute falsification, tout en réduisant les délais entre l'annonce des résultats des examens et la remise des diplômes, en plus de la possibilité de vérifier en temps réel l'authenticité du certificat et sa conformité avec les procès-verbaux des délibérations des examens du baccalauréat.



A noter que les résultats des examens seront affichés le 19 juin, conclut le communiqué.

MAP: 07/06/2023