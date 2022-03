Baitas: “Importante” intervention pour résoudre le dossier des étudiants de retour d’Ukraine

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas a évoqué, jeudi, “une importante” intervention pour résoudre le dossier des étudiants de retour d’Ukraine afin de leur permettre de poursuivre leur cursus universitaire.

Lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, présidé par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, M. Baitas a souligné que l’Exécutif dispose d’une vision pour le règlement de ce dossier, reste à l’écoute de toutes les parties et suit de près les développements à survenir à ce sujet.

Le gouvernement dispose de plusieurs options, dont certaines internes et d’autres externes, a-t-il dit, faisant savoir que certains de ces étudiants ont repris partiellement leurs cours à distance.

Il a également indiqué que l’Exécutif dispose actuellement de données à propos de ces étudiants et de leurs spécialités et niveaux universitaires et oeuvrera, dans une deuxième phase, à recevoir directement leurs dossiers.

MAP 31/03/2022