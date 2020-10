M. Bourita s'entretient avec le Ministre d’Etat et Ministre des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine, M. Wang YI

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, M. Nasser Bourita, a eu, jeudi, un entretien téléphonique avec le Ministre d’Etat et Ministre des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine, M. Wang YI.

L'entretien entre les deux Ministres, qui s’inscrit dans le cadre de la concertation permanente entre les hauts responsables des deux pays, a été consacré au suivi de l’entretien téléphonique qui a eu lieu entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'assiste, et Son Excellence Monsieur Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine, le 31 août 2020.



Il est à rappeler qu’un communiqué du Cabinet Royal avait alors indiqué que l’entretien avait notamment porté sur :



- La promotion des relations bilatérales rehaussées par la Déclaration conjointe sur le Partenariat Stratégique, signé par Sa Majesté le Roi et le Président Xi Jinping, lors de la Visite Royale à Pékin, en mai 2016 ;



- Le renforcement de la coopération dans tous les domaines, notamment le dialogue politique, la coopération économique et les échanges culturels et humains ;



- Les étapes futures de la coopération opérationnelle entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19.



Les discussions entre M. Bourita et son homologue chinois ont également abordé plusieurs autres sujets d’ordre régional et international d’intérêt commun.



MAP: 22/10/2020