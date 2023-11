Chambre des conseillers: présentation du Programme national de modernisation et de numérisation des services administratifs des collectivités territoriales

Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit a exposé, mardi à Rabat, le Programme national de modernisation et de numérisation des services administratifs des collectivités territoriales, lancé par son département en exécution des Hautes Instructions Royales visant la modernisation de l'administration publique et le développement de ses outils d'action.

"En vue d'améliorer les services fournis aux citoyens, la Direction générale des collectivités territoriales, en partenariat avec plusieurs acteurs, a mis en place une panoplie de programmes et a œuvré à interconnecter les collectivités territoriales à plusieurs plateformes offrant une multitude de services dans différents domaines", a expliqué M. Laftit en réponse à une question centrale sur "La numérisation des collectivités territoriales" à la Chambre des Conseillers.

Evoquant la plateforme "ROKHAS", le ministre a relevé qu'il s'agit d'un guichet numérique unifié pour les autorisations urbanistiques et économiques, qui a vu l'activation d'une fonctionnalité cruciale permettant aux usagers d'y recourir dès l'expiration des délais fixés pour la remise de l'arrêté administratif.

M. Laftit a expliqué que cette fonctionnalité a été utilisée par les usagers concernés dans seulement 31 dossiers sur 129 éligibles suite à l'expiration du délai légal fixé, notant que la mise en œuvre de cette fonctionnalité a contribué à réduire de plus de 80% le nombre de dossiers ayant dépassé les délais légaux entre septembre et novembre 2023, par rapport à la même période de l'année précédente.

D'autre part, le ministre a rappelé le chantier de numérisation des actes de l'état civil, qui a permis de stocker plus de 55 millions d'actes datant depuis 1915, mettant en avant aussi le chantier de modernisation des services des Bureaux de l'état civil, basé sur plusieurs mesures et mécanismes, notamment la plateforme de l'état civil, le système informatique de gestion de l'état civil, le registre national de l'état civil, l'échange électronique de données d'état civil et l'Identifiant digital civil et social.

Il a, en outre, mis en relief l'opérationnalisation de la plateforme "watiqa.ma," un guichet numérique pour recevoir des demandes de documents administratifs tels que les extraits et les copies intégrales des actes de naissance, ainsi que le Bureau d'ordre digital, outre les plateformes "chikaya.ma" et "chafafiya.ma".

Sur un autre registre, M. Laftit a évoqué la mise en place d'un programme informatique intégré pour gérer les litiges des collectivités territoriales et officialiser l'échange électronique de documents liés aux litiges, en plus d'une autre plateforme de formation continue à distance en faveur des élus et cadres des collectivités territoriales.

Le ministre a également abordé la plateforme "majaliss", déployée pour numériser les activités des conseils des collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne l'ordre du jour, les convocations et les décisions.

Après avoir mis l'accent sur la plateforme numérique du Trésor public du Royaume, incluant la gestion intégrée des dépenses, des ordres de paiement et des ressources humaines en ce qui concerne les salaires et les parcours professionnels des employés, M. Laftit a évoqué le système d'information géographique permettant la programmation et la priorisation des programmes visant la réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.

Par ailleurs, le ministre a indiqué qu'un projet visant à élaborer un système d'information dédié à la fonction d'audit interne des collectivités territoriales est actuellement en cours de développement, avec pour objectif la numérisation de tous les aspects liés à cette fonction, précisant que ce système informatique sera initialement testé sur un échantillon de collectivités territoriales, en vue de sa généralisation à l'ensemble des collectivités.

(map 28/11/2023)