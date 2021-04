Chambre des représentants: la coopération maroco-hongroise au menu d'une visioconférence

Le développement durable et la coopération bilatérale entre le Maroc et la Hongrie ont été au centre d'une visioconférence tenue mardi, à l'initiative du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Hongrie à la Chambre des représentants.

Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur de la Hongrie à Rabat s’est félicité de la tenue de la rencontre qui a eu lieu malgré les répercussions de la pandémie de la Covid-19, mettant en lumière le développement et la prospérité des relations maroco-hongroises, dans les domaines politique, économique et scientifique, sachant que l'année 2019 a connu sept visites de personnalités de haut niveau en Hongrie.



Le diplomate, cité par un communiqué de la Chambre des représentants, s’est félicité du rôle indéniable des parlementaires, dont notamment l’action menée par les groupes d'amitié pour améliorer le niveau des relations bilatérales entre les deux pays, passant en revue les efforts indéniable du Maroc dans le domaine du développement durable, de l'environnement et de l'énergie, ainsi que l'intérêt personnel de Sa Majesté le Roi à la question et à la stratégie énergétique et climatique du Maroc.



Pour sa part, la présidente du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Hongrie, Souad Boulaych Hajraoui, a mis en relief les efforts consentis par le Royaume pour l'amélioration des relations entre les deux pays, exprimant la volonté de la partie marocaine d'ouvrir des canaux de dialogue entre les deux pays.



L'image du Royaume est très positive en Hongrie, compte tenu notamment de la stabilité du pays et du lancement de réformes et grands chantiers de développement, sous la conduite éveillée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a relaté la même députée.



Elle a également appelé à une intensification des communications bilatérales entre Budapest et Rabat et au renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays, le Maroc étant le troisième partenaire économique de la Hongrie au niveau africain.



Mme Boulaych Hajraoui s’est également félicitée de la position claire et favorable de Budapest sur la question du Sahara marocain à travers le plan d'autonomie, appelant à hisser le niveau de communication parlementaire entre le Maroc et la Hongrie au niveau de forum parlementaire, tel que suggéré par le Président de l'institution législative Habib El Malki.



Pour sa part, Abdelfettah El Aouni, membre du groupe d’amitié parlementaire, s’est penché, lors de son intervention sur "le rôle que joue désormais le Maroc dans le domaine de l’environnement, étant à l’avant-garde des pays producteurs des énergies renouvelables à travers plusieurs projets énergétiques lancés à cet effet", ajoutant que "le développement du secteur agricole au Maroc doit passer par la préservation des ressources hydriques, que le Maroc met en œuvre à travers la politique adoptée des barrages".



De son côté, la présidente de la commission du développement durable de l’Assemblée nationale hongroise Erzsébet Schmuck, a passé en revue le bilan de la commission qu’elle préside, et qui veille à la protection de l’environnement, des ressources naturelles, sanitaires et environnementales, mettant en avant l'aspect relatif à la rationalisation de l’usage des produits chimiques dans le volet agricole et la préservation du cheptel.



La commission du développement durable présente, selon elle, des propositions à l'Assemblée nationale hongroise afin de protéger l'environnement et de réduire les émissions de gaz et la pollution.



Abdelaziz El Ayed, membre de la commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement au sein de la chambre des représentants, a, quant à lui, présenté un bref aperçu du bilan de la commission, qui comprend le volet législatif à travers l’accompagnement de la loi-cadre sur le climat, la loi N°28.00 sur la gestion des déchets.



Le Maroc "a réalisé d'énormes progrès dans le domaine des énergies renouvelables et des énergies propres, tel est le cas des projets Nour 1 et Nour 2, ainsi que du projet de gestion, de tri et de recyclage des déchets", a-t-il relevé.



En interaction avec ce que le Maroc réalise dans le domaine de l'environnement et du développement durable, la présidente du groupe d'amitié parlementaire Hongrie-Maroc Timea Szabo, a exprimé sa considération quant à "l'énorme travail" accompli par le Maroc en matière d'environnement, révélant les défis auxquels son pays est confronté dans ce domaine.



La députée n’a pas manqué de souligner que la Hongrie est confrontée à des dangers environnementaux relatifs aux incendies de forêt et à leur extinction, à la baisse de la fertilité des terres, à la pénurie du cheptel, voire même au problème de la désertification.



Cette rencontre a connu la participation d'une panoplie de personnalités législatives marocaines et hongroises, en vue de débattre de sujets d'intérêt communs et de promouvoir les relations bilatérales, conclut le communiqué.

(MAP-20/04/2021)