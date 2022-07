Chambre des représentants : Ouverture de la 10è session du Parlement global pour la tolérance et la paix

Les travaux de la 10è session du Parlement global pour la tolérance et la paix se sont ouverts jeudi, à Rabat.

Cette session qui se tient du 13 au 15 juillet à Rabat et Dakhla, connaît la participation de plus de 80 parlementaires du monde entier et examine nombre de sujets portant sur la tolérance et la paix.



Mercredi, le bureau du Parlement global pour la tolérance et la paix a tenu une réunion outre les réunions des commissions internes qui s'intéressent au renforcement de la paix, à la femme et à la jeunesse, aux affaires étrangères, au développement durable, aux affaires juridiques et à la lutte contre le terrorisme.



Ce Parlement est l’un des parlements internationaux les plus importants, spécialisés dans la diffusion des valeurs de tolérance et de paix.



Le parlement global pour la tolérance et la paix discute les sujets qui lui sont soumis par l’Assemblée générale et le présidium, comme il examine les nouveautés internationales en lien avec la tolérance et la paix et y fait des recommandations convenables.



Il fait partie des instances relevant du Conseil global pour la tolérance et la paix (CGTP) qui se veut une organisation internationale soucieuse de consacrer les principes humanitaires nobles et de diffuser les valeurs de tolérance et de paix entre les peuples et les pays conformément aux orientations et aux principes des Nations Unies.



Le CGTP tient la session de son parlement global une fois chaque trimestre et peut tenir une réunion extraordinaire si nécessaire. Le CGTP œuvre à répandre la culture de la tolérance et a pour but notamment de combattre la discrimination, le racisme, l’intolérance et l’extrémisme religieux, ethnique et sectaire et de développer les règles du Droit international promouvant les principes de la tolérance en faveur de la paix.

MAP: 14/07/2022