Chambre des représentants: séance plénière vendredi pour l’examen des textes de loi régissant le système électoral

La Chambre des représentants tiendra, vendredi, une séance plénière consacrée à l’examen et au vote des projets de loi organiques régissant le système électoral.

La décision a été prise lors d’une réunion du Bureau de la Chambre des représentants, tenue jeudi sous la présidence de son président Habib El Malki, en vue d’établir l’ordre du jour de la session extraordinaire de cette institution.

Il s’agit, selon un communiqué de la Chambre des représentants, du projet de loi organique 04.21 modifiant et complétant la loi organique 27.11 relative à la Chambre des représentants, ainsi que du projet de loi organique 05.21 modifiant et complétant la loi organique 28.11 relative à la Chambre des conseillers.

Il s’agit aussi du projet de loi organique 06.21 modifiant et complétant la loi organique 59.11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales et du projet de loi organique 07.21 modifiant et complétant la loi organique 29.11 relative aux partis politiques.

M. El Malki s’est félicité du climat dans lequel les textes de loi relatifs aux élections sont débattus en Commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants.

Il a également loué les efforts du président et des membres de la commission pour la préparation et la mise en place du climat favorable à l’examen et au vote de ces projets de loi, saluant l’esprit de dialogue constructif qui a marqué la coopération entre le ministère de l’Intérieur et toutes les composantes de la Chambre des représentants.

En outre, il a mis l’accent sur la maturité institutionnelle qui a prévalu au cours des débats, la valeur intellectuelle et l’esprit démocratique dont ont fait preuve les différentes composantes de la Chambre, ce qui a aidé à gérer les sujets de discorde et élaborer une vision objective de la différence, qui constitue l’essence de la démocratie.

“Un tel climat ne peut que nous rendre fiers d’appartenir à cette institution, dont les membres ont donné l’exemple”, a-t-il dit. Une lecture objective et juste de ce capital durant notamment la période du confinement et de l’Etat d’urgence sanitaire témoigne, selon lui, de l’efficience et de l’importance des approches adoptées dans l’examen des sujets qui préoccupent la nation et la présentation de recommandations à ce sujet.

-MAP-04/03/2021