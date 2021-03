Colloque sur "le Sahara marocain : genèses historiques et politiques du conflit factice et la voie de la solution", les 23 et 24 mars à Agadir

Un colloque sous le thème :"le Sahara marocain: genèses historiques et politiques du conflit factice et la voie pour la solution", se tiendra les 23 et 24 mars à Agadir, à l'initiative de l’association "As-Sahra".

Ce colloque qui se déroulera en présentiel et en virtuel connaîtra la participation d’une pléiade de chercheurs, politiciens, hommes des médias de plusieurs régions du Royaume ainsi que d’anciens dirigeants du "polisario" qui ont regagné la mère patrie, annonce l’association dans un communiqué.



"Cette manifestation s’inscrit dans le sillage des efforts que déploie la société civile pour défendre la marocanité du Sahara , dossier décisif qui a connu d’importants développements positifs en faveur de la juste cause de l’intégrité territoriale du pays tant à l’intérieur des camps de Tindouf qu'aux plan régional et international", note la même source.



"En effet, les camps de la honte de Tindouf ont vécu des manifestations et protestations des séquestrés sahraouis , qui vivent des situations catastrophiques et qui subissent les pires formes d’oppression , de violations de leurs droits et d'arrestations des activistes sahraouis avec l'aval de la soldatesque algérienne".



"Aux niveaux régional et international , la juste cause nationale a enregistré des victoires éclatantes avec la multiplication des retraits de la reconnaissance de la république sahraouie fantoche, l'appui de la grande puissance mondiale, les USA, en reconnaissant la marocanité du Sahara ,l’ouverture de nombreuses représentations consulaires africaines, arabes et américaines dans les villes marocaines du sud, Laayoune et Dakhla, et ce, grâce à une diplomatie marocaine active, agissante et dynamique sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI", souligne le communiqué.



Et d'ajouter que "l'intervention des glorieuses Forces Armées Royales (FAR) sur ordre du Souverain pour chasser les mercenaires téléguides par les militaires algériens et sécuriser le poste frontière d'Al Guergarate a été saluée par l'opinion nationale et internationale et a constitué un échec cuisant pour les adversaires de l’unité territoriale du pays".



Le colloque prévoit d'importants thèmes , tels: " les racines historiques de la position algérienne hostile à l’intégrité territoriale du Maroc depuis le début du conflit à l’heure actuelle", " les partis politiques marocains et la cause nationale", "l’implication sérieuse du Maroc dans la solution du conflit et l’importance de son initiative d'autonomie pour clore le différend artificiel autour du Sahara ", " la désinformation au sujet de la question du Sahara marocain: cas de la presse algérienne ", " les nouveaux médias et leur rôle dans l’orientation de l’opinion internationale sur la cause du Sahara marocain ", " la presse internationale et son rôle dans le dénonciation des violations des droits humains à Tindouf" avec la diffusion d’un documentaire intitulé "De Tindouf à Laayoune, Tariq Al Karama (la voie de la dignité) " de la journaliste espagnole Patricia Medjidi Juez.



D’autres thèmes sont également prévus dont "le détournement des aides humanitaires à Tindouf et ses répercussions sur la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel et du Sahara", " le développement fulgurant des provinces sahariennes marocaines et son impact sur le dossier du Sahara " et " les victoires du Maroc sur le terrain et leurs retombées positives sur la position marocaine ".



Parallèlement au colloque, les organisateurs ont programmé une séance virtuelle groupant des activistes internationaux et des défenseurs des droits humains axée sur les derniers développements de la question du Sahara.



En marge du colloque, un atelier de formation au profit de 25 jeunes, garçons et filles originaires de plusieurs villes du pays, sur les techniques de plaidoiries pour la défense de la marocanité du Sahara sera encadré par des experts .

MAP: 12/03/2021