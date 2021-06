Conseil de gouvernement du jeudi 03 juin 2021

Projet de décret sur le secrétariat de greffe des juridictions financières

Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret n°2.21.345 relatif au corps du secrétariat de greffe dans les juridictions financières.



Présenté par le ministre de l'Économie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, ce projet de décret vient pour rendre la situation des fonctionnaires du secrétariat de greffe des juridictions financières similaire à celle de leurs homologues exerçant dans le reste des juridictions du ministère de la Justice, et ce dans tous les aspects liés à leur situation administrative, a M. Amzazi.



Ce projet de décret vise aussi à motiver ce corps et à valoriser son rôle au sein des juridictions financières, étant donné que la Cour des Comptes est une juridiction financière, en vertu de la Constitution, qui exerce un ensemble de compétences d'ordre judiciaire à travers ses juges, épaulés par le reste du personnel de la Cour, à l'instar du reste des juridictions du Royaume, a conclu M. Amzazi.

Urbanisme: le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret

Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret n°2.17.395 portant application des dispositions relatives au cahier de chantier, contenues dans la loi n°12.90 relative à l'urbanisme, la loi n° 25.90 sur les lotissements, groupes d'habitations et morcellements et le Dahir n°1.60.063 relatif au développement des agglomérations rurales.



Présenté par la ministre de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb, ce projet vise à rendre obligatoire l'élaboration du modèle du cahier de chantier auprès des administration compétentes, à savoir l'autorité gouvernementale chargée de l'Urbanisme et l'autorité gouvernementale chargée de l'Intérieur, tel que stipulé dans le premier article dudit décret, a indiqué M. Amzazi.



Le manquement à cette obligation est considéré comme une infraction, selon les dispositions de loi n° 66.12 relative au contrôle des irrégularités dans le domaine de l'urbanisme et la construction, a fait observer M. Amzazi.



Et d'ajouter que le cahier de chantier est un important mécanisme permettant de documenter l'ensemble des étapes des travaux dans le chantier ainsi que les interventions des professionnels y opérant, ce qui garantit une meilleure coordination et facilite le processus du contrôle par les contrôleurs dans le domaine de l'urbanisme et de la construction.

Nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.



Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique - département de l'Éducation nationale -, Mustapha Khaddour a été nommé directeur du Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation pour la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, tandis que Nadia Boudad a été nommée directrice du Centre de formation des inspecteurs de l'enseignement, a indiqué M. Amzazi.



Concernant le département de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mohamed Sahabi a été nommé Doyen de la Faculté polydisciplinaire de Sidi Bennour, relevant de l'Université Chouaib Doukkali d'El Jadida.



S'agissant du ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Abdelaziz Babqiqi a été nommé directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, a ajouté le ministre.



Au niveau du ministère de l'Énergie, des mines et de l'environnement - département de l'Énergie et des mines -, Khalid Mounji a été nommé directeur des Ressources, des affaires générales et des systèmes d'information.



Au ministère du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale - département de l'Artisanat et de l'économie sociale -, Moha Er-rich a été nommé directeur de la Préservation du patrimoine, de l'innovation et de la promotion.

Le Conseil de gouvernement prend connaissance d'un accord-cadre sur la création de l'Alliance solaire internationale

Le Conseil de gouvernement a pris connaissance de l'accord-cadre portant création de l'Alliance solaire internationale (ASI).



Présentée par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, cet accord intervient pour modifier certaines dispositions, relatives notamment à l'élargissement de la base des membres de cette alliance dans le but d’optimiser le niveau de coordination, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l'issue du Conseil.



Ces modifications visent également à mobiliser les efforts pour atteindre les finalités et objectifs tracés, à fixer les structures organisationnelles relatives aux établissements de cette alliance et à déterminer les ressources nécessaires pour sa direction ainsi que son siège et ses conditions d’adhésion, a expliqué la même source.

Exposé sur la situation du secteur de l'habitat à l'ère de la pandémie

La ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Nouzha Bouchareb, a présenté, jeudi devant le Conseil de gouvernement, un exposé sur la situation des secteurs de l’urbanisme et de l'habitat à l’ère de la pandémie de Covid-19.



A cette occasion, la ministre a mis en avant les mesures d’urgence menées par son département depuis la propagation de la pandémie, a indiqué M. Amzazi.



Ces mesures, prises en concertation et coordination avec les autorités publiques et les professionnels, s’inscrivent dans le cadre de l’élan de solidarité nationale initié par SM le Roi Mohammed VI, a souligné M. Amzazi, précisant que ces actions visent à protéger la santé des fonctionnaires et des administrés et préserver la résilience du secteur et les postes d’emploi qu’il génère.



Dans son exposé, Mme Bouchareb a présenté des indices sur la situation de ce secteur, les mesures de lutte contre les impacts de cette conjoncture et des données qui prouvent l’adaptation du ministère à la crise sanitaire, a poursuivi la même source.



La ministre a, en outre, identifié les principaux défis liés au renforcement de l’adaptation du secteur et à son implication dans le plan de relance économique, conformément aux Hautes instructions Royales, conclut le communiqué.

(MAP-03/06/2021)