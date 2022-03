Conseil de gouvernement du jeudi 03 mars 2022

Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret relatif au soutien du secteur cinématographique

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n° 2.22.67 modifiant le décret n° 2.12.325 du 28 Ramadan 1433 (17 août 2012) fixant les conditions et les procédures d’aide à la production cinématographique, à la numérisation, la rénovation et la création de salles de cinéma et à l’organisation des festivals de films.

Ce projet de décret, soumis par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, vise à porter à 30% le pourcentage de soutien accordé à la production étrangère d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques au Maroc, contre 20% actuellement, à l'instar de certaines expériences internationales, en vue de renforcer les capacités du Royaume en matière d’attraction des productions mondiales, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Cette mesure devrait accroître la valeur des investissements étrangers au Maroc dans le domaine de la production cinématographique et audiovisuelle et contribuer, ce faisant réaliser l'ambition de capter 1% de la valeur totale des investissements mondiaux, estimée à 30 milliards d’euros, à l'horizon de l'année 2025, a-t-il ajouté.

Cette mesure incitative, entrée en vigueur depuis février 2018, prévoit l'octroi d'un soutien financier aux productions étrangères d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques éligibles à la subvention, à raison de 20% du total des dépenses réalisées au Maroc.

Depuis lors, 30 demandes de soutien ont été reçues de la part de sociétés de production de différents pays, les investissements étrangers au Maroc s'élevant à plus de 1,5 milliard de dirhams.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a passé en revue une convention régionale relative à l’enseignement supérieur et a reporté à une réunion ultérieure l’examen d’un projet de décret relatif aux modes de création des entreprises par voie électronique.

Intervenant à l’issue du Conseil du gouvernement, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué que le Conseil a examiné la convention régionale amendée sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur dans les États d’Afrique, adoptée à Addis-Abeba (Éthiopie) le 12 décembre 2014 et signée par le Royaume du Maroc le 15 novembre 2019, ainsi que le projet de loi n° 02.22 portant approbation de ladite convention.

Ces deux textes ont été présentés par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Par ailleurs, M. Baitas a indiqué que le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a présenté le projet de décret n° 2.22.92 relatif aux modes et modalités de création des entreprises par voie électronique et leur accompagnement, notant qu’il a été décidé de reporter l'examen de ce texte à une réunion ultérieure.

M. Sekkouri réitère l'engagement du gouvernement pour l'institutionnalisation du dialogue social

Le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri a réitéré, jeudi, l'engagement du gouvernement pour l’institutionnalisation du dialogue social et la poursuite de la mise en œuvre des dialogues sectoriels.

Dans un exposé sur le premier round du dialogue social, tenu la semaine dernière sous l'égide du chef du gouvernement avec les trois centrales syndicales les plus représentatives, à savoir l'Union marocaine du Travail, l'Union générale des travailleurs du Maroc et la Confédération démocratique du travail, ainsi qu'avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, M. Sekkouri a passé en revue les différentes revendications des partenaires sociaux, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement réuni sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Le ministre a, en outre, relevé que la rencontre a été une occasion d'évoquer la nouvelle méthodologie de travail proposée pour asseoir un dialogue social efficace, dans la perspective de parvenir aux consensus nécessaires avec l’ensemble des parties.

Conseil du gouvernement: Adoption d'un projet de décret relatif à l'usage licite du cannabis

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté le projet de décret n° 2.22.159 portant application de certaines dispositions de la loi n° 13.21 relative à l'usage licite du cannabis, présenté par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du parachèvement de l'application de la loi précitée et a été élaborée par le ministère de l’Intérieur en coordination avec les départements ministériels concernés, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Le projet fixe les régions dans lesquelles il est permis d'autoriser les activités liées à la culture, à la production, à l'implantation et à l'exploitation du cannabis (Al Hoceima, Chefchaouen et Taounate) avec la possibilité d’ajouter d’autres provinces suivant l’intérêt manifesté par les investisseurs nationaux et internationaux à l’égard des activités liées à la chaîne de production du cannabis.

Dans le cadre de l'incitation à l'investissement dans ce domaine, le projet confie à l’Agence nationale de régulation des activités liées au cannabis l’accompagnement des demandeurs de licence et la facilitation de la mise en œuvre des démarches administratives liées à son octroi, conformément aux dispositions de la loi précitée, et ce en coordination étroite avec tous les acteurs concernés, a souligné M. Baitas.

Le projet, a-t-il ajouté, prévoit également la mise en place d’une commission consultative qui aura pour charge l’examen des demandes d’autorisations et de donner son avis sur celles-ci. Présidée par le DG de l’Agence ou son représentant, cette commission regroupera les représentants des départements concernés.

Dans le sillage des efforts du gouvernement visant à éviter l’exploitation du cannabis licite pour des fins illégales, le projet de décret impose aux titulaires de licence de soumettre à l’agence des rapports mensuels sur les entrées et sorties de cannabis, ainsi que sur l'état du stock, des semences, des plants et produits, ainsi qu'un inventaire physique annuel de chaque pépinière et de ses produits.

D’autre part, le ministre a indiqué que le projet de décret habilite les autorités gouvernementales en charge de l’intérieur, l’agriculture, la santé, et le commerce et industrie à émettre, selon le cas, à prendre les décisions relatives à la composition des dossiers de demande d’autorisation liées à l’ensemble des activités portant sur la culture, la production, la transformation, l'industrialisation, le transport et l’exportation, ainsi que l’importation des productions, des semences et des plants de cannabis ainsi que sur les autorisations de création et d’exploitation de ses pépinières.

Le ministre a relevé que les décisions comprennent aussi la détermination de la proportion de tétrahydrocannabinol, les modèles de registre et les modalités de leur conservation par l’Agence et des demandeurs de licences, les conditions et les procédures d’homologation de semences et des plants, ainsi que les modèles de contrat de vente des cultures, de la récolte et leurs procès verbaux de livraison, ainsi que le registre de destruction de la production excédentaire et la définition d’un code spécial attestant que le produit du cannabis a été obtenu conformément aux dispositions de la loi n° 13.21 susvisée, outre la détermination des modalités de déclaration, dans les délais réglementaires, des dommages et pertes des récoltes de cannabis suite à un cas de force majeure ou d'un événement imprévu.

Le gouvernement examine la possibilité de subventionner certains produits

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a affirmé, jeudi à Rabat, qu’un dialogue est ouvert avec les professionnels pour étudier la possibilité de subventionner certains produits pour que le citoyen ne subisse pas les répercussions de la hausse de leurs prix.

Le gouvernement déploie de grands efforts pour atténuer les effets de la flambée des prix de certains produits de grande consommation sur les citoyens, notamment au cours de la période post-covid-19 et à l’approche du mois de Ramadan, a-t-il indiqué lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement.

M. Baitas a souligné dans ce cadre que le gouvernement suit de près cette question et lui accorde une grande importance, ajoutant que le sujet de la subvention des produits de grande consommation a été au menu des discussions ducours du premier round du dialogue social avec les syndicats représentatifs.

La question de la flambée du prix du carburant sur les marchés internationaux est en cours d’examen d'autant plus que le prix du baril a atteint les 120 dollars, a-t-il ajouté, notant que les opérations de supervision dans le sillage de l’accompagnement de la situation de l’approvisionnement des marchés et des prix, ont constaté plusieurs infractions.

Ainsi, 1.436 infractions qui ont été enregistrées dans le cadre des opérations de contrôle effectuées au niveau de 45.069 points de vente, a indiqué le ministre, précisant que 110 infractions ont fait l'objet de procès verbaux transmis aux parquets compétents, 570 infractions sont liées aux exigences de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, en plus d'infractions liées au non-affichage des prix et de la non présentation des factures.

Il s’agit également de 190 infractions de la loi 02-104 relative à la liberté des prix et de la concurrence, de 355 infractions de la loi 15-77 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs en matières plastiques, outre 11 infractions en lien avec la protection de la santé.

M. Baitas a, en outre, mis en avant la hausse "incompréhensible" des prix d’un certain nombre de produits de première nécessité, en plus des prix du fret, qui ont augmenté de 600% à 700%, et de la rareté des matières premières.

Apiculture : Vers le lancement d’une opération d’identification des ruches d’abeilles (

Une opération d'identification des ruches d’abeilles sera lancée dans l’avenir, à l'instar des autres filières de production, a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en coordination avec l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), a lancé une série d'études s'articulant autour du phénomène de disparition des colonies d'abeilles, afin de déterminer les facteurs y contribuant, a indiqué M. Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement, réuni sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

"Le phénomène de disparition des abeilles enregistré au Maroc, s’est produit, également dans plusieurs pays en Afrique, Europe et en Amérique", a-t-il fait observer.

Dans ce cadre, un total de 20.000 ruches a été examiné pour identifier les raisons derrière ce nouveau phénomène, a précisé M. Baitas, expliquant que les changements climatiques, le déficit des précipitations ainsi que de nouvelles pratiques en matière d’apiculture constituent des facteurs potentiels pouvant engendrer ce phénomène. Et d'ajouter que des échantillons d’abeilles ont été expédiés à des laboratoires nationaux et étrangers pour étude.

A cet égard, le ministre a fait état de la mise en place d’un programme d’une enveloppe financière de 130 millions de dirhams (MDH) pour fournir des traitements contre plusieurs maladies telle que la varroase, l’indemnisation des apiculteurs touchés en leur attribuant de nouvelles ruches, l’accompagnement des élevages apicoles pour monter en compétence et l’encouragement de la recherche scientifique dans ce domaine.

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, M. Youness Rami Yahyaoui a été nommé directeur des Ressources, des études et des systèmes d'information, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

S’agissant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Rachid Arraichi a été nommé Directeur de l’École supérieure de l’éducation et de la formation-Berrechid (ESEFB), a-t-il ajouté.

MAP 03/03/2022