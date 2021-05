Conventions de partenariat entre l'EHTP et des EEP dans le domaine de la formation et de la recherche scientifique

Des conventions de partenariat ont été signées, vendredi à Rabat, entre l’Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) et certains établissements et entreprises publiques (EPP) sous la tutelle du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Signées lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, ces accords portent sur le domaine de la formation et de la recherche scientifique entre l’EHTP et ces EEP.



S’exprimant à cette occasion, M. Amara a rappelé l’objectif de ces conventions qui consistent à fixer le cadre général de collaboration entre l’EHTP et les EEP sous la tutelle du ministère dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique appliquée, du transfert du savoir-faire et de l’expertise, ainsi qu'à renforcer les liens techniques et scientifiques horizontaux entre les différents établissements signataires.



Le ministre a aussi souligné l’importance capitale accordée par son département à l’EHTP pour qu’elle puisse s’épanouir, mettant en avant le grand intérêt accordé par le Maroc à la formation universitaire en général et des ingénieurs en particulier.



Il a dans ce sens mis l'accent sur la nécessité de former des ressources humaines qualifiées en vue d’accompagner les investissements importants engagés par le Royaume dans le domaine des infrastructures, appelant les EEP à fournir le soutien et l’aide à l’EHTP pour qu’elle puisse s'acquitter de sa mission en tant que pépinière des futurs ingénieurs.



L’EHTP ne doit pas se baser uniquement sur ses propres ressources mais également sur les compétences et les ressources des EEP, a-t-il fait valoir, notant que le savoir-faire des EEP est une opportunité et une manne "très importante" de formation pour les étudiants de cette école.



L’accompagnement des EEP à l’EHTP est un chantier qui doit être suivi de manière minutieuse, a relevé le ministre, précisant que l’objectif est de faire de l’EHTP une école d'excellence.



Les conventions de partenariat ont été signées entre l’EHTP, l’Office national de l’électricité et de l’eau (ONEE), Marsa Maroc, la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) et le Bureau d’études Conseil, ingénierie et développement (CID).



Cette rencontre a été marquée par une présentation de l’état d’avancement de la mise en oeuvre des conventions de partenariat, signées en juillet 2018, entre l’EHTP et la Direction des Ressources humaines du ministère, l’Office national des chemins de fer (ONCF), l’Agence nationale des ports (ANP), le laboratoire public d’Essais et d’Etudes (LPEE), la société nationale du transport et de la logistique (SNTL), l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), la Direction générale de la météorologie (DGM), ainsi que l’Association des ingénieurs de l’EHTP.

(MAP-07/05/2021)