Coopération Maroc-Corée-Afrique, un espace pour l'analyse des défis actuels en matière de formation professionnelle

La troisième session de la Coopération triangulaire Maroc-Corée-Afrique dans le domaine de la formation professionnelle, organisée par l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), a été l’occasion pour les participants de s’attarder sur l'analyse des problèmes et des défis actuels de leurs propres pays.

Dans un communiqué, la KOICA a indiqué que, lors de cette session, qui se tient du 30 novembre jusqu’au 11 décembre dans des conditions spéciales en raison de la Covid-19, en collaboration avec le Secrétariat d'État chargé de la Formation professionnelle et l'Institut de formation aux métiers de l'Industrie automobile à Casablanca (IFMIAC), les participants ont été amenés à préparer un rapport national avant de commencer la formation, ajoutant que ce rapport comprendra une analyse des défis actuels de leurs propres pays.



Une fois la formation commencée, ils doivent également élaborer un plan d’action qu’ils sont censés mettre en œuvre à la fin, a expliqué la même source.



Un total de 24 participants prennent part à cette édition, dont 17 participants de nationalité marocaine (OFPPT: 10 participants, IFMIAC: six participants, un participant du Département de la Formation professionnelle-Délégation régionale de Casablanca), trois participants de nationalité tunisienne et quatre de nationalité sénégalaise, précise le communiqué.



En tant que contributeur actif dans le domaine de la formation professionnelle au Maroc, la KOICA a créé l'IFMIAC en 2013 en partenariat avec le Secrétariat d'État chargé de la formation professionnelle.



Outre son soutien financier pour sa construction et l'achat de ses équipements, KOICA a organisé une série de formations au profit des formateurs de l'IFMIAC en matière d'élaboration des programmes aussi bien que des pédagogies afin que l'institut puisse offrir des programmes de formation professionnelle pratiques mieux appropriés pour le Maroc. Par ailleurs, KOICA a présenté à l'IFMIAC un modèle de partenariat public-privé permettant ainsi son fonctionnement continu.



La KOICA a signé un mémorandum d'entente avec le Secrétariat d'État chargé de la Formation professionnelle en 2018, qui a pour objet de renforcer le rôle de l'IFMIAC comme institut de formation porte-étendard dans le domaine de la formation professionnelle au secteur de l'automobile au Maroc et d'étendre ses avantages au pays de la région.



La première session de la Coopération triangulaire dans le domaine de la formation professionnelle a été lancée en Corée, ciblant les décideurs marocains représentés par des participants des secteurs public et privé de l'industrie automobile, tandis que la deuxième était axée sur le niveau politique et destinée aux représentants du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et de la Tunisie.



Le programme de Coopération triangulaire Maroc-Corée-Afrique a été sélectionné et publié sur le Bureau des Nations unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC), comme modèle de meilleure pratique de coopération triangulaire et Sud-Sud.

MAP: 10/12/2020